Alma E. Muñoz Y Emir Olivares

Periódico La Jornada

Miércoles 3 de septiembre de 2025, p. 10

El ganado proveniente de Centroamérica ingresará por Puerto Chiapas para evitar cualquier infección de gusano barrenador en el norte del país, aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Así habrá más control”, expresó y dio a conocer la suspensión de importación en los puertos del norte.

Se canceló el permiso para que la empresa SuKarne ingrese a Durango, vía el Puerto de Mazatlán, cinco mil 300 cabezas de ganado provenientes de Nicaragua, donde tienen casos activos del gusano.

“Eso se suspendió, tienen que ir necesariamente al sur, porque justamente cualquier situación que pudiera presentarse llegaría a infectar al ganado del norte, que es lo que no se quiere. Hasta ahora no ha habido ningún problema”, dijo.

Si el ganado llegara por un sólo punto en el sur sería más “directo y ahí tuviera más control y hubiera las revisiones necesarias”.

Reconoció que “a veces es difícil controlar el paso del ganado que viene de Centroamérica”, por lo que el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) incrementó los filtros en todas las carreteras”.