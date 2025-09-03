Miércoles 3 de septiembre de 2025, p. 6
Un total de 875 juzgadores rindieron protesta ante el Senado y no los 881 que se tenía previsto, debido a que dos no se presentaron y a que en tres plazas no hubo candidatos, mientras una está vacante.
La presidenta de la Cámara, Laura Itzel Castillo, informó el resultado de la sesión realizada para la juramentación de ministros, magistrados y jueces. Consideró que con este acto se inicia una nueva etapa en la historia de México: “la fundación del nuevo Poder Judicial emanado de un proceso electoral popular”.
Los juzgadores entraron al pleno en bloques de poco más de 100 personas, para agilizar el proceso, pero aún así, el trámite se prolongó hasta casi las 2 de la madrugada.
Una treintena de ellos fue situado frente a la tribuna y el resto en los palcos de invitados, desde donde se comprometieron a guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes que de ella emanan.
Para no entorpecer el ingreso de los grupos, entraban al salón de plenos por la puerta derecha y salían por la izquierda. En el recinto, escucharon a la secretaria en turno, leer sus nombres. La lectura de cada uno de los listados se prolongó hasta por media hora, mientras la toma de protesta no se llevó más de dos minutos.
La senadora Jasmine María Bugarín Rodríguez, secretaria de la mesa directiva del Senado, explicó que en una sesión posterior se tomará protesta a dos juzgadores que no llegaron a la del lunes.
Se trata de la magistrada Claudia Valeria Delgado, del circuito ocho en materia civil y del trabajo con sede en Coahuila, y del juez Francisco Alejandro Reséndiz, del circuito 22 en materia laboral con sede en Querétaro.
Por otra parte, la legisladora del Partido Verde detalló que en tres cargos no hubo candidaturas. Uno corresponde a la magistratura del circuito 4 del Distrito Judicial 3 en materia mixta, con sede en Nuevo León. El segundo a la magistratura del circuito 16 del Distrito Judicial 2 en materia civil ubicado en Guanajuato, y el tercero al juzgado del circuito 8 del Distrito Judicial 2 en materia mercantil con sede en Coahuila.
Además de ello, el Instituto Nacional Electoral (INE) hizo del conocimiento de la presidencia del Senado de la subsistencia de una vacante al cargo de juez en el circuito 1 del distrito judicial 2 en materia administrativa, localizado en la Ciudad de México, sin que a la fecha exista resolución judicial que instruya su asignación.