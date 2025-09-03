Georgina Saldierna y Andrea Becerril

Periódico La Jornada

Miércoles 3 de septiembre de 2025, p. 6

Un total de 875 juzgadores rindieron protesta ante el Senado y no los 881 que se tenía previsto, debido a que dos no se presentaron y a que en tres plazas no hubo candidatos, mientras una está vacante.

La presidenta de la Cámara, Laura Itzel Castillo, informó el resultado de la sesión realizada para la juramentación de ministros, magistrados y jueces. Consideró que con este acto se inicia una nueva etapa en la historia de México: “la fundación del nuevo Poder Judicial emanado de un proceso electoral popular”.

Los juzgadores entraron al pleno en bloques de poco más de 100 personas, para agilizar el proceso, pero aún así, el trámite se prolongó hasta casi las 2 de la madrugada.

Una treintena de ellos fue situado frente a la tribuna y el resto en los palcos de invitados, desde donde se comprometieron a guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes que de ella emanan.

Para no entorpecer el ingreso de los grupos, entraban al salón de plenos por la puerta derecha y salían por la izquierda. En el recinto, escucharon a la secretaria en turno, leer sus nombres. La lectura de cada uno de los listados se prolongó hasta por media hora, mientras la toma de protesta no se llevó más de dos minutos.