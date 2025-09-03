Georgina Saldierna y Andrea Becerril

Periódico La Jornada

Miércoles 3 de septiembre de 2025, p. 6

Apenas inició el periodo ordinario de sesiones, pero los senadores ya se autorizaron siete días de asueto. Luego de la toma de protesta de los nuevos integrantes del Poder Judicial, los legisladores llevaron a cabo una sesión relámpago de menos de media hora en la madrugada del martes, para cumplir con el trámite de sesionar dos veces a la semana, y se citaron para el 9 de septiembre.

Además de esta pausa, se tiene previsto que los senadores disfruten del puente por el Día de la Independencia, pese a que tendrán una pesada agenda por desahogar.

El calendario del Senado para el primer periodo ordinario de sesiones del segundo año de la LXVI Legislatura, contempla la realización de 31 asambleas del primero de septiembre al 15 de diciembre.

Estas se llevarán a cabo los martes y miércoles de las 16 semanas que habrá en los cuatro meses que restan al año. En septiembre se prevén nueve sesiones con un descanso obligatorio el día 16.