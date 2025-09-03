Gustavo Castillo, César Arellano e Iván Saldaña

Miércoles 3 de septiembre de 2025, p. 5

El Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) sancionará a jueces y magistrados que se corrompan o retrasen la impartición de justicia, advirtió la magistrada Celia Maya García, presidenta de este organismo, creado como parte de la reforma al Poder Judicial de la Federación e integrado por los ganadores de la elección extraordinaria de junio pasado.

“No se debe tolerar que haya conductas inadecuadas o indolentes y no es admisible la impunidad de los malos juzgadores; es inaceptable el retardo de la resolución de los asuntos sometidos al conocimiento de la judicatura.”.

Durante una ceremonia realizada en la sede de lo que fue el Consejo de la Judicatura Federal y en presencia de los nuevos integrantes de la Corte; de la titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, quien acudió en representación de la presidenta Claudia Sheinbaum, e integrantes del Congreso de la Unión, el magistrado Bernardo Bátiz Vázquez, también miembro del TDJ, apuntó: los miembros de este organismo “no vamos a ser la Inquisición ni perseguidores”.

Maya García sostuvo que el TDJ procederá en los casos de desviación de la función judicial y todos los juzgadores mantendrán “libertad, autonomía e independencia en su valoración racional del derecho en la resolución de las causas de su conocimiento, porque para nada se han modificado los criterios ni los valores de la jurisdicción”.