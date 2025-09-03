César Arellano, Gustavo Castillo e Iván Saldaña

Periódico La Jornada

Miércoles 3 de septiembre de 2025, p. 5

La instalación del Órgano de Administración Judicial (OAJ) marca el inicio de una nueva era institucional y reafirma el compromiso con la transformación profunda del Poder Judicial de la Federación (PJF), señaló Néstor Vargas Solano, quien fue designado presidente de esta institución.

Además, apuntó, “la austeridad será norma, no excepción, ya que cada peso será auditado, cada plaza será revisada, cada readscripción y adscripción será transparente, porque no hay justicia sin honestidad.

“Nace con una misión clara: garantizar que la administración de los órganos jurisdiccionales permita que la justicia sea accesible, transparente, eficiente y profundamente humana, donde no haya más privilegios, opacidad e indiferencia ante el dolor de los excluidos.”

También integran el nuevo órgano Surit Berenice Romero Domínguez, Lorena Josefina Pérez Romo, Catalina Ramírez Hernández y José Alberto Gallegos Ramírez, quienes asumieron la responsabilidad de conducir la administración judicial.

Vargas Solano aseguró que este momento exige visión ética, claridad y vocación de servicio para convertir la justicia en realidad cotidiana de los ciudadanos.