Alma E. Muñoz y Emir Olivares

Periódico La Jornada

Miércoles 3 de septiembre de 2025, p. 5

“El país tiene rumbo”; se vive un momento estelar en México y las palabras que definen a la transformación son “justicia y bienestar”, subrayó ayer la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ante el nuevo Poder Judicial de la Federación (PJF).

La mandataria confió en que sus integrantes no se corrompan, que “no sea el poder o el dinero lo que lo domine, sino la impartición de justicia”. El objetivo es “que respondan a la gente, no a un interés particular, a un privilegio”, apuntó en la mañanera de ayer.

Señaló que el naciente PJF representa “un cambio de era, una transformación muy profunda. No hay ningún otro país en el mundo que haya hecho algo así”.

Que se erradique por completo la corrupción en el Poder Judicial “y que se imparta justicia para todos por igual. Eso es un verdadero estado de derecho”.

Indicó que “es muy simbólico cómo abrieron las puertas (de la Suprema Corte de Justicia de la Nación), porque era un búnker… Es decir, la justicia abre las puertas al pueblo de México”.

La mandataria manifestó que este poder “va a ser mucho mejor que el anterior, por el solo hecho de que son elegidos por el pueblo y tienen un reto, que es en efecto demostrar que hay impartición de justicia en México, y creo que van a cumplirlo. Así que es un buen momento para el país.... La gente está contenta”.

Se le comentó que la renovación del Poder Judicial representa un gran avance del plan C, instrumentado por el ex presidente Andrés Manuel López Obrador, y resaltó que es “un rumbo claro, definido por el pueblo”.