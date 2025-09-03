De la Redacción

Periódico La Jornada

Miércoles 3 de septiembre de 2025, p. 3

El presidente estadunidense, Donald Trump, afirmó que México está controlado por los cárteles y que la presidenta Claudia Sheinbaum está “asustada”, por lo cual no ha aceptado ayuda de su país, en una entrevista exclusiva con el medio conservador The Daily Caller publicada ayer.

A pesar de decir que Shein-baum es una mujer “estupenda”, “elegante” y “hermosa”, Trump aseguró que el país está “dirigido por los cárteles”.

Las afirmaciones del mandatario se dieron durante una conversación con el periodista Reagen Reese, quien le preguntó sobre la confianza de Estados Unidos en la capacidad de México para asegurar su frontera. “Bueno, me gusta mucho la Presidenta. Creo que es una mujer estupenda. En realidad es una mujer increíble en algunos aspectos, muy elegante, hermosa. Pero México está dirigido por los cárteles”, sentenció Trump.