Emir Olivares

Periódico La Jornada

Miércoles 3 de septiembre de 2025, p. 3

En su primera visita oficial a México, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, impulsará “prioridades claves” para su gobierno, entre ellas combatir los cárteles de las drogas, detener el tráfico de fentanilo y contrarrestar la migración irregular.

La tarde de ayer, el alto funcionario de la administración de Donald Trump llegó al país con la intención de alcanzar acuerdos con el gobierno de Claudia Sheinbaum –con quien se reunirá esta mañana– en los temas mencionados, al igual que en materia de cooperación económica.

El avión en que viajaron Rubio y su comitiva aterrizó alrededor de las 6 de la tarde en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, donde fue recibido por el canciller Juan Ramón de la Fuente y el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson.

Horas antes de su arribo, el Departamento de Estado informó que en esta visita –que también contempla Ecuador–, Rubio trabajará en “prioridades claves de Estados Unidos. Éstas incluyen acciones rápidas y decisivas para desmantelar los cárteles, detener el tráfico de fentanilo, poner fin a la inmigración ilegal (sic), reducir el déficit comercial, promover la prosperidad económica y contrarrestar a actores malignos extracontinentales”.