Cooperación sí, pero cada quien en su territorio, indica
Descarta que ese país actúe solo, porque hay “entendimiento” en seguridad
Miércoles 3 de septiembre de 2025, p. 3
La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que, en materia de seguridad, no se permitirá el “injerencismo” de Estados Unidos, habrá cooperación, pero “cada quien en su territorio”, y descartó una posible intervención de Washington en México contra los cárteles de las drogas.
En la mañanera de ayer, víspera de la reunión que sostendrá con el secretario de Estado estadunidense, Marco Rubio, la mandataria remarcó que esa posición se ha hecho patente ante la administración de Donald Trump como parte de las negociaciones para alcanzar un entendimiento bilateral en seguridad.
“¿Qué no aceptamos nosotros? Injerencismo. No aceptamos tampoco violación a nuestro territorio. No aceptamos subordinación, sino sencillamente una colaboración entre naciones en igualdad de circunstancias. Eso es lo que hemos puesto sobre la mesa y se ha aceptado.”
Señaló que hay personajes de la nación vecina que insisten en una intervención de su ejército en territorio mexicano para combatir a los grupos del crimen organizado, como recientemente planteó el senador republicano Ted Cruz.
“No estamos de acuerdo con eso. Primero, porque no es necesario; segundo, porque sería una intervención de violación a nuestra soberanía, y tercero, porque es mucho más complejo el crimen organizado, la delincuencia organizada, y tiene que haber un trabajo permanente de coordinación y colaboración”, enfatizó.
–¿Qué tipo de intervención permite usted? ¿Y si Estados Unidos actúa solo, qué hacer? –se le preguntó a la jefa del Ejecutivo.
–Estados Unidos no va a actuar solo, porque hay un entendimiento. Mañana (hoy) viene el secretario de Estado del gobierno de Estados Unidos. Y se ha estado trabajando desde hace meses en un entendimiento para colaborar en materia de seguridad. ¿Qué planteamos nosotros? Que esta colaboración, esta cooperación, tiene que ser cada quien en su territorio –respondió.
Insistió en que se puede colaborar con intercambio de información e inteligencia relacionadas con los grupos del crimen organizado.
Sellarán pacto
Ayer, el funcionario de la administración de Trump llegó a México para una visita de trabajo. Hoy se reunirá con Sheinbaum e integrantes de su gabinete para sellar el entendimiento en seguridad. Después dará una conferencia conjunta con el canciller Juan Ramón de la Fuente.
Más que un acuerdo, planteó la Presidenta, se trata de un “entendimiento” de colaboración y cooperación con respeto a la soberanía de cada país y a su territorialidad.
“Un marco de colaboración sin subordinación entre naciones iguales, eso es lo que hemos estado planteando (…) es un entendimiento entre los estados, las dos naciones, de cómo debemos cooperar y colaborar. Y en esa perspectiva vamos a seguir trabajando conjuntamente.”
La mandataria afirmó que la reunión de hoy con Rubio –la primera que sostendrán– mostrará que existe una relación de colaboración y respeto a las soberanías.