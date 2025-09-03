Y

a está en México el secretario de Estado del gabinete trumpista, Marco Rubio. Sus prioridades, de acuerdo con un comunicado de su oficina, incluyen “acciones rápidas y decisivas para desmantelar los cárteles, detener el tráfico de fentanilo, poner fin a la migración ilegal, reducir el déficit comercial, promover la prosperidad económica y contrarrestar los actores malignos extracontinentales”. ¿Coinciden con las del gobierno mexicano? Según como se interpreten y el alcance que pretenda darles. En los detalles está el diablo, dicen por ahí. En la víspera la presidenta Sheinbaum pintó su raya: “no aceptamos injerencismo, violación a nuestro territorio ni subordinación, sino colaboración en igualdad de circunstancias”. Insistió en que el entendimiento bilateral en seguridad se basa en cooperación e intercambio de información, pero cada país actuará en su propio territorio. Se espera que firmen un acuerdo.

Morena palomea a Kenia

Los legisladores de Morena en la Cámara de Diputados, después de largas deliberaciones para decidir qué era menos malo, si el arsénico o la cicuta, acordaron que la panista Kenia López Rabadán presida la mesa directiva este año. Descartaron a Margarita Zavala, Federico Döring y Germán Martínez Cázares. El coordinador Ricardo Monreal dijo que la decisión fue unánime. Celebró el acuerdo como muestra de madurez; algunos morenistas no querían respetar la norma de la alternancia. Pinta muy movido el escenario legislativo, comienza actividades con el análisis y discusión del Presupuesto federal de 2026. En la agenda también figura la reforma electoral.

¿Una relación amor-odio?

Al parecer Claudia Sheinbaum se ha convertido en una obsesión para el presidente Trump. Por un lado la colma de elogios y halagos que no tiene para ningún otro jefe o jefa de Estado –no, desde luego, para la italiana conservadora Giorgia Meloni– y por otro lado le dispara frases discordantes, para expresarlo con suavidad. En su mensaje más reciente dijo que Claudia es una mujer “estupenda, elegante y hermosa”, ya antes había dicho que es “maravillosa”, pero al mismo tiempo lamenta que rechace la ayuda militar que le ha ofrecido para combatir a los narcoterroristas en territorio nacional porque la tienen “asustada”. Él quisiera ser el príncipe del cuento de hadas que venga a su rescate. Sólo que esas “ayudas” ya le costaron antes a México la pérdida de la mitad de su territorio. No es miedo, es sensatez.