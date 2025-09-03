Llega Marco Rubio, Claudia pinta “su raya” // Panista ruda, Kenia López Rabadán, presidirá San Lázaro // La autonomía del BdeM
a está en México el secretario de Estado del gabinete trumpista, Marco Rubio. Sus prioridades, de acuerdo con un comunicado de su oficina, incluyen “acciones rápidas y decisivas para desmantelar los cárteles, detener el tráfico de fentanilo, poner fin a la migración ilegal, reducir el déficit comercial, promover la prosperidad económica y contrarrestar los actores malignos extracontinentales”. ¿Coinciden con las del gobierno mexicano? Según como se interpreten y el alcance que pretenda darles. En los detalles está el diablo, dicen por ahí. En la víspera la presidenta Sheinbaum pintó su raya: “no aceptamos injerencismo, violación a nuestro territorio ni subordinación, sino colaboración en igualdad de circunstancias”. Insistió en que el entendimiento bilateral en seguridad se basa en cooperación e intercambio de información, pero cada país actuará en su propio territorio. Se espera que firmen un acuerdo.
Morena palomea a Kenia
Los legisladores de Morena en la Cámara de Diputados, después de largas deliberaciones para decidir qué era menos malo, si el arsénico o la cicuta, acordaron que la panista Kenia López Rabadán presida la mesa directiva este año. Descartaron a Margarita Zavala, Federico Döring y Germán Martínez Cázares. El coordinador Ricardo Monreal dijo que la decisión fue unánime. Celebró el acuerdo como muestra de madurez; algunos morenistas no querían respetar la norma de la alternancia. Pinta muy movido el escenario legislativo, comienza actividades con el análisis y discusión del Presupuesto federal de 2026. En la agenda también figura la reforma electoral.
¿Una relación amor-odio?
Al parecer Claudia Sheinbaum se ha convertido en una obsesión para el presidente Trump. Por un lado la colma de elogios y halagos que no tiene para ningún otro jefe o jefa de Estado –no, desde luego, para la italiana conservadora Giorgia Meloni– y por otro lado le dispara frases discordantes, para expresarlo con suavidad. En su mensaje más reciente dijo que Claudia es una mujer “estupenda, elegante y hermosa”, ya antes había dicho que es “maravillosa”, pero al mismo tiempo lamenta que rechace la ayuda militar que le ha ofrecido para combatir a los narcoterroristas en territorio nacional porque la tienen “asustada”. Él quisiera ser el príncipe del cuento de hadas que venga a su rescate. Sólo que esas “ayudas” ya le costaron antes a México la pérdida de la mitad de su territorio. No es miedo, es sensatez.
La autonomía del BdeM
La Constitución de la República asigna al Banco de México una función exclusiva y única: mantener el equilibrio de los precios, contener la inflación. En otros países también se le encarga la tarea de promover el crecimiento económico. Ha funcionado bien los últimos lustros esa limitación a las funciones del BdeM, no ha arriesgado las inmensas reservas de dólares que tiene confiadas. (Es dinero de los mexicanos, no es superfluo recordarlo) Se anuncia una reforma financiera en la que participará el banco central. La gobernadora y los subgobernadores fueron propuestos por Morena. Hasta ahora han actuado con independencia del gobierno federal. Los mercados financieros estarán atentos de las decisiones que tomen. De cualquier modo tendrían que ser aprobadas por el Congreso… en el que Morena tiene mayoría.
Mardonio Carballo
…ha sido designado director del Canal del Congreso. Escritor, periodista, con muchos años de experiencia en los medios de comunicación, su nombramiento ha sido bien recibido.
Díselo a Claudia
Asunto: el porro
Otra vez la sociedad mexicana es testigo de cómo un porro ( Alito) con su pandilla se pasea por el Congreso y en su desmedida ambición se muestra tal como es: un sujeto inescrupuloso ejerciendo el poder que Monreal y Gutiérrez Luna han cedido, traicionando a Morena y a todo un pueblo.
René Loyo Cárdenas, Massachusetts
Twiteratti
Chale, habiendo dioses tan chingones como Tezcatlipoca, Xipe Tótec, Huitzilopochtli o Coatlicue, la @SCJN eligió al único que huyó, el de las promesas incumplidas: Quetzalcóatl.
Alejandro Rosas @arr1910
FaceBook: galvanochoa
Tiktok: galvanochoa
X: @galvanochoa
Instagram: galvanochoa
Correo: galvanochoa@gmail.com