Leonora, Leduc y Poniatowska

iertamente aún no he visto la película Leonora, más recién leo en la sección cultural de La Jornada la entrevista que realizó Jorge Caballero a los cineastas Lena Vurma y Thor Klein y me extraña que no haya ninguna mención a Renato Leduc, quien fue una persona de importancia mayor en la vida de la Carrington y que bien se entiende leyendo la maravillosa obra Leonora, de la insuperable e incomparable Elena Poniatowska.

El poeta, escritor, periodista y excelente narrador Renato Leduc, diplomático salvador de almas, fue el segundo marido de Leonora, luego del pintor surrealista Max Ernst; la amistad con Leduc iniciada en París y seguida en España, se volvió marital en Portugal.

Gracias a su llegada a México con Leduc, pudimos conocer de los sidhes y de las descargas eléctricas y tanto más de su vida fabulosa desde cualquier óptica.

Leonora se nutrió también de la selva majestuosa de Chiapas, donde fue hospedada en Na Bolom y guiada hacia los mayas lacandones por Trudi Duby para el fabuloso mural en el Museo Nacional de Antropología en la Ciudad de México.

Kyra Núñez

La jefa del Ejecutivo “ha hecho un gran trabajo”, señalan tras el Informe

Respecto al primer Informe de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, sin duda ha realizado un enorme esfuerzo junto con su equipo para mantener la estabilidad económica y social de esta nación.

No ha sido un trabajo fácil; por el contrario, ha sido una labor ardua para lograr metas importantes para la nación.

El gobierno estadunidense mantiene una presión sistemática en contra del gobierno de nuestro país; por ello, brindamos reconocimiento a la Presidenta por defender nuestros derechos como pueblo, defender nuestros recursos naturales y mantener nuestra soberanía nacional.

Viva México. Viva el pueblo mexicano.

Teodoro Palomino, Antonio Román Hernández, Gerardo Gómez, Viviana Medina Soto, Michelle Palomino, Carla Gómez, Mónica Ramírez, Daniel Díaz, Enrique López, Samuel Paz, Alejandro Mejía, Argelia Rodríguez, Virginia Padilla, Olivia del Valle, Guillermo Ramos, Salomón Hernández Solís, Juan Barrera, Sonia Robles y Guadalupe Falconi

Familias buscadoras aclaran nota

En ejercicio del legítimo derecho de réplica que nos asiste, manifestamos nuestra postura respecto a la nota periodística publicada con el título “Al gobernador Jara ‘no le interesan los desaparecidos; hace espectáculos’” (La Jornada, 31/8/25), firmada por el corresponsal Jorge A. Pérez Alfonso.