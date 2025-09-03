Anuncian la construcción de un gasoducto
Miércoles 3 de septiembre de 2025, p. 23
Moscú. Los líderes de Rusia, Vladimir Putin, y de China, Xi Jinping, constataron este martes en Pekín que su “alianza estratégica” será cada vez más estrecha, en la medida en que el inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, tome medidas contra sus intereses, en una reunión cordial que se coronó con dos anuncios relevantes: la decisión de construir el gasoducto Fuerza de Siberia 2 y la supresión de visas para ciudadanos rusos en estancias de corta duración.
El encuentro tuvo esta vez más forma que fondo, porque ya el día anterior ambos mandatarios, junto con el premier de India, Narendra Modi, y los demás gobernantes de los países miembros de la Organización de Cooperación de Shanghái refrendaron, en la cumbre de Tianjin, su firme decisión de defender –así lo asienta la declaración final de la reunión– los propósitos y principios de la Carta de la ONU, así como de promover la creación de un sistema global más justo y equitativo, donde primen el derecho internacional y el multilateralismo.
El anfitrión resumió la importancia de la relación bilateral: “Los nexos entre China y Rusia han resistido una coyuntura internacional cambiante y son ejemplo de cómo deben ser las relaciones entre potencias. Se han caracterizado por una buena vecindad duradera, coordinación estratégica integral y cooperación mutuamente beneficiosa”, definió Xi, según agencias internacionales.
Consolidar cooperación
El presidente chino dijo que espera que los vínculos con Rusia obtengan “un mayor impulso” y que ambos países “aspiren a integrar mejor sus intereses y a consolidar y desarrollar la cooperación”.
El huésped, por su parte, tras agradecer la cálida recepción en suelo chino y, en especial, la invitación para asistir al desfile para conmemorar el 80 aniversario de la victoria de China sobre el militarismo japonés en la Segunda Guerra Mundial, afirmó que la estrecha comunicación que existe con Xi se corresponde con el “carácter estratégico de las relaciones ruso-chinas, que han alcanzado máximos históricos”.
Putin llegó a la cita con Xi al frente de una comitiva oficial de 36 personas, entre ministros, directores de consorcios públicos, banqueros y magnates, que asistieron como protagonistas o testigos a la firma de 22 memorandos de intención y/o cooperación entre instituciones rusas y chinas.
Llamó la atención de los observadores que, entre esos documentos, no figure el “memorando jurídicamente vinculante para la construcción del gasoducto Fuerza de Siberia 2” que, apenas concluyó la ceremonia, destacó en la televisión rusa Aleksei Miller, presidente de Gazprom, el consorcio público del gas, como “paso importante para fortalecer y desarrollar nuestra asociación estratégica” con China.
Sin fecha para la obra
Es probable que Miller se refiriera al “acuerdo de cooperación estratégica” que firmó con la Corporación Nacional de Petróleo de China (CNPC), el cual contempla el acuerdo para incrementar, a través de Fuerza de Siberia, el suministro de gas natural de los actuales 38 mil millones a 44 mil millones de metros cúbicos por año y desde el gasoducto Ruta Oriental de 10 mil millones a 12 mil millones de metros cúbicos por año. No precisó si también incluye un preacuerdo para tender el gasoducto Fuerza de Siberia 2 o se trata de un documento aparte que no está en el listado publicado por el Kremlin.
Este proyecto, que llevaría el gas ruso durante 30 años y a lo largo de 6 mil 700 kilómetros, desde la Península de Yamal en el círculo polar ártico hasta China, pasando por Mongolia, parecía desechado cuando, en diciembre de 2024, el gobierno de Ulán Bator no lo incluyó en su plan de obras hasta 2028, pero ayer revivió en la reunión trilateral que mantuvieron en Pekín Putin y Xi con su colega mongol, Ukhnaa Khurelshukh.
Para Miller, la construcción de Fuerza de Siberia 2 será “el proyecto más grande y con mayor inversión en el sector del gas mundial” y permitirá “bombear 50 mil millones de metros cúbicos anuales”. Los pagos, indicó, se harán a 50 por ciento en rublos y en yuanes.
Falta definir lo principal: cuándo va a comenzar la construcción del gasoducto, que estaría listo para entrar en operación cerca de cinco años más tarde, y quizás lo más importante: el precio del gas.
