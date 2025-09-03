Juan Pablo Duch

Corresponsal

Periódico La Jornada

Miércoles 3 de septiembre de 2025, p. 23

Moscú. Los líderes de Rusia, Vladimir Putin, y de China, Xi Jinping, constataron este martes en Pekín que su “alianza estratégica” será cada vez más estrecha, en la medida en que el inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, tome medidas contra sus intereses, en una reunión cordial que se coronó con dos anuncios relevantes: la decisión de construir el gasoducto Fuerza de Siberia 2 y la supresión de visas para ciudadanos rusos en estancias de corta duración.

El encuentro tuvo esta vez más forma que fondo, porque ya el día anterior ambos mandatarios, junto con el premier de India, Narendra Modi, y los demás gobernantes de los países miembros de la Organización de Cooperación de Shanghái refrendaron, en la cumbre de Tianjin, su firme decisión de defender –así lo asienta la declaración final de la reunión– los propósitos y principios de la Carta de la ONU, así como de promover la creación de un sistema global más justo y equitativo, donde primen el derecho internacional y el multilateralismo.

El anfitrión resumió la importancia de la relación bilateral: “Los nexos entre China y Rusia han resistido una coyuntura internacional cambiante y son ejemplo de cómo deben ser las relaciones entre potencias. Se han caracterizado por una buena vecindad duradera, coordinación estratégica integral y cooperación mutuamente beneficiosa”, definió Xi, según agencias internacionales.

Consolidar cooperación

El presidente chino dijo que espera que los vínculos con Rusia obtengan “un mayor impulso” y que ambos países “aspiren a integrar mejor sus intereses y a consolidar y desarrollar la cooperación”.

El huésped, por su parte, tras agradecer la cálida recepción en suelo chino y, en especial, la invitación para asistir al desfile para conmemorar el 80 aniversario de la victoria de China sobre el militarismo japonés en la Segunda Guerra Mundial, afirmó que la estrecha comunicación que existe con Xi se corresponde con el “carácter estratégico de las relaciones ruso-chinas, que han alcanzado máximos históricos”.

Putin llegó a la cita con Xi al frente de una comitiva oficial de 36 personas, entre ministros, directores de consorcios públicos, banqueros y magnates, que asistieron como protagonistas o testigos a la firma de 22 memorandos de intención y/o cooperación entre instituciones rusas y chinas.