▲ El presidente chino pasa revista a las tropas antes de iniciar el desfile. Foto Afp

Miércoles 3 de septiembre de 2025, p. 23

Pekín. El presidente de China, Xi Jinping, afirmó este miércoles que su país es “imparable”, en un discurso con el que dio inicio a un masivo desfile militar en Pekín para conmemorar el 80 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial, en el que se exhibieron misiles hipersónicos antibuque, misiles nucleares intercontinentales y armas de defensa aérea, entre otros equipos militares de alta tecnología.

“La revitalización de la nación china es imparable y las causas de la paz y el desarrollo de la humanidad prevalecerán”, expresó Xi en el mensaje transmitido por la televisión estatal.

“La humanidad se enfrenta nuevamente a una elección entre la paz y la guerra, el diálogo o la confrontación, y los resultados en los que todos ganan o los juegos de suma cero”, agregó.

“El pueblo chino es un pueblo que no teme a la violencia, y que es autosuficiente y fuerte”, manifestó. Y subrayó: “nos adheriremos al camino del desarrollo pacífico y trabajaremos de la mano con los pueblos de todos los países para construir una comunidad con un futuro compartido para la humanidad.

“La revitalización del pueblo chino no puede ser bloqueada, y el noble objetivo del desarrollo pacífico de la civilización humana debe triunfar”, dijo al final de su discurso.

Las multitudes de espectadores se sentaron en secciones claramente delimitadas en la plaza Tiananmen al otro lado de la amplia avenida por donde transcurrió el desfile. Agitaban pequeñas banderas rojas mientras coros entonaban canciones patrióticas como Defender el río Amarillo y No hay nueva China sin el Partido Comunista de China.

El desfile comenzó después de su discurso, con tropas marchando mientras Xi les pasaba revista.Incluyó la exhibición de misiles, aviones de combate modernos y otras muestras de poderío militar. Parte del equipo militar se mostró al público por primera vez.

Una serie de armas de defensa aérea, incluyendo los HongQi-20, HongQi-19 y HongQi-29, hicieron su aparición en el desfile militar del Día de la Victoria. Estos sistemas pueden interceptar misiles en múltiples fases y capas, así como ofrecer defensa aérea a largo, medio y corto alcance.

También fueron exhibidos misiles hipersónicos antibuque, incluidos los YingJi-19, YingJi-17 y YingJi-20, así como el misil nuclear estratégico intercontinental DF-5C.