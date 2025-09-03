The Independent

Periódico La Jornada

Miércoles 3 de septiembre de 2025, p. 22

Londres. La administración del presidente estadunidense, Donald Trump, parece haber descongelado un contrato de 2 millones de dólares entre el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) y la empresa de software espía de origen israelí Paragon Solutions (US), cuyos productos facilitaron la vigilancia de periodistas y activistas europeos, según varias denuncias.

Una base de datos sobre adquisiciones públicas mostró el fin de semana que se levantó una orden de suspensión de trabajos en el pacto con el ICE, que fue paralizado en 2023 para revisar si cumplía con una orden de la administración del ex presidente Joe Biden, que limitaba el uso de software espía comercial que pudiera representar riesgos de contrainteligencia para Estados Unidos, o ser utilizado indebidamente por un gobierno extranjero, informó Wired.