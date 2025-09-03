Drones sobrevuelan las naves de los activistas: prensa
Miércoles 3 de septiembre de 2025, p. 22
Madrid. Uno de los puertos estratégicos de Europa y del comercio internacional es Génova, Italia, de ahí la importancia de que los trabajadores de este centro mundial de intercambio comercial expresaron su total respaldo a la Global Sumud Flotilla y advirtieron que si ocurriera cualquier daño a sus “compañeros” paralizarán Europa y bloquearan cualquier movimiento de mercancías procedentes de Israel.
La flotilla solidaria mantiene firme su rumbo en dirección a las costas de Gaza, con el objetivo de crear un puente humanitario y romper el bloqueo que provoca hambre y muerte entre la población palestina.
El único contratiempo es que cinco de las más de 20 embarcaciones que zarparon antier de Barcelona tuvieron que volver a la capital catalana por sus condiciones precarias, que hacían peligrosa la navegación para sus ocupantes.
Desde Génova, Riccardo Rudino, representante de los trabajadores y estibadores del puerto, advirtió: “Tiene que quedarles claro a todos. A mediados de septiembre los barcos llegarán cerca de la franja de Gaza, en la zona crítica. Si durante tan sólo 20 minutos perdemos el contacto con los barcos, con nuestros compañeros y compañeras, bloquearemos toda Europa. Desde aquí salen cada año 14 mil contenedores hacia Israel. Bueno, no saldrá ni un clavo. Haremos una huelga internacional, cerraremos las carreteras, las escuelas”.
Por lo pronto, se han avistado drones no identificados que persiguen a las embarcaciones de la Global Sumud Flotilla en aguas internacionales y volando a media altitud sobre varios barcos, informó Middle Eye East, que citó a Al Jazeera.