Armando G. Tejeda

Corresponsal

Periódico La Jornada

Miércoles 3 de septiembre de 2025, p. 22

Madrid. Uno de los puertos estratégicos de Europa y del comercio internacional es Génova, Italia, de ahí la importancia de que los trabajadores de este centro mundial de intercambio comercial expresaron su total respaldo a la Global Sumud Flotilla y advirtieron que si ocurriera cualquier daño a sus “compañeros” paralizarán Europa y bloquearan cualquier movimiento de mercancías procedentes de Israel.

La flotilla solidaria mantiene firme su rumbo en dirección a las costas de Gaza, con el objetivo de crear un puente humanitario y romper el bloqueo que provoca hambre y muerte entre la población palestina.

El único contratiempo es que cinco de las más de 20 embarcaciones que zarparon antier de Barcelona tuvieron que volver a la capital catalana por sus condiciones precarias, que hacían peligrosa la navegación para sus ocupantes.