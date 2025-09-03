Periódico La Jornada

Miércoles 3 de septiembre de 2025, p. 22

“En medio de un genocidio, los europeos deben saber: Israel es el segundo mayor receptor per cápita de financiación inicial de la Unión Europea (UE) a través del Consejo Europeo de Innovación. Las instituciones de la UE tendrán que responder por las innovaciones que han facilitado el ataque de Israel contra Gaza.”

Francesca Albanese, relatora de la Organización de Naciones Unidas para los territorios palestinos

“El actual ataque de Israel contra Gaza constituye el conflicto más mortífero para periodistas en la era moderna, a escala mundial. Desde octubre de 2023, más de 200 trabajadores de prensa han muerto en el enclave palestino.”