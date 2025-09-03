Stella Calloni

Corresponsal

Periódico La Jornada

Miércoles 3 de septiembre de 2025, p. 21

Buenos Aires., El presidente de Argentina, Javier Milei, y su entorno, agravaron aún la crisis política que sacude al país y ahora enfrentan también problemas diplomáticos.

En un fuerte comunicado, la embajada rusa lamentó “observar que en el contexto de otro escándalo político interno (Argentina) de gran repercusión mediática, nuestro país (Rusia) vuelve a ser mencionado de forma negativa”.

Moscú desmintió a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien sostuvo que la filtración de audios de Karina Milei, hermana del mandatario y secretaria de la Presidencia, y de Diego Spagnuolo, ex director de la agencia de Discapacidad, son parte de “un complot urdido por el kirchnerismo con influencia rusa, venezolana, boliviana y de la Asociación del Futbol Argentina (AFA)”.

La embajada de Rusia manifestó que en las horas pasadas “se han expresado públicamente algunas suposiciones sobre la posible grabación de conversaciones telefónicas en la Casa Rosada por servicios de inteligencia rusos (y venezolanos), supuestamente con el objetivo de desestabilizar al gobierno”, pero “no se ha aportado ninguna prueba al respecto”.

Rechazó además “categóricamente” las acusaciones que considera “falsas e infundas”, y afirma que “el deseo de ver ‘espías rusos’ en cada esquina es irracional y destructivo”, al tiempo que recordó en el comunicado que recientemente Milei denunció la existencia de un supuesto grupo de ciudadanos rusos operando en Buenos Aires para favorecer los intereses geopolíticos de Moscú.

Represión sistemática

Por otra parte, varios juristas consideran que el fallo del juez Alejandro Patricio Maraniello, que dispuso esta semana una herramienta cautelar prohibiendo la difusión de los audios de Karina Milei y Spagnuolo que tanto comprometen al gobierno, es también “un acto de censura previa contra el periodismo, los medios de difusión y la libre expresión”.

La Federación Argentina de Trabajadores de Prensa denunció que existe un nuevo ataque de la administración Milei contra el periodismo, y se expresa en la represión sistemática a fotorreporteros y cronistas en el Congreso y en las “patotas digitales” contra comunicadores, con un objetivo claro de disciplinamiento.