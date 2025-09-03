Miércoles 3 de septiembre de 2025, p. 20
Un alto funcionario estadunidense indicó que una nave de operaciones especiales –un helicóptero de ataque o un avión no tripulado MQ-9 Reaper– llevó a cabo un ataque ayer por la mañana contra una lancha rápida cuatrimotor cargada de drogas, informó The New York Times
Aviones de vigilancia habían monitoreado el tráfico marítimo de los cárteles durante semanas, señaló el funcionario, que habló bajo condición de anonimato.
El ataque supone un sorprendente giro de los esfuerzos tradicionales de interceptación de drogas. Un segundo alto funcionario, que también habló bajo condición de anonimato, señaló que habría más ataques de este tipo contra embarcaciones de cárteles, añadió el Times.