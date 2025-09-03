Miércoles 3 de septiembre de 2025, p. 26
Hossein Nabor Guillén, subsecretario del Bienestar, de la Secretaría del Bienestar del estado de Guerrero, y ex alcalde de Tixtla, fue ejecutado a balazos ayer en la tarde frente a una pozolería, a 200 metros de la dependencia.
El funcionario fue parte del grupo político del ex gobernador Ángel Aguirre Rivero, quien lo llevó al PRD, y de ahí a la alcaldía de Tixtla (2015-2018); después se le relacionó con el grupo del senador Félix Salgado Macedonio, que lo impulsó como candidato por Morena, en el distrito 24 de Tixtla.
El político también fue acusado de dar entrada al grupo delincuencial Los Ardillos; incluso se difundieron fotografías en las que presuntamente aparece junto con uno de los cabecillas.
En tanto, seis personas fueron ultimadas y una resultó herida, entre empleados y clientes, en un ataque perpetrado en la panadería El Pichón, en la ciudad de Colima, informó la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad del estado.
Detalló que cerca de las 6 horas, sujetos armados irrumpieron en el establecimiento, en la avenida Pino Suárez de la colonia Placetas y dispararon de forma indiscriminada contra los parroquianos.
En ese contexto, tres internos de un centro de rehabilitación del municipio de Dolores Hidalgo, Guanajuato, fueron ejecutados por un grupo armado que ingresó al lugar, reportó el gobierno municipal.
Explicó que ayer en “la mañana” la policía municipal recibió una denuncia de que habían asesinado a tres personas en un anexo, ubicado en la carretera a Guanajuato”.
Personal de la clínica dijo que las víctimas no eran originarias de esta ciudad.
En Sinaloa, José Luis de 48 años, y elemento policiaco de Culiacán fue asesinado cuando viajaba en su automóvil, dio a conocer la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito municipal.
Señaló que el lunes a las 21 horas, se recibió un reporte al 911, que indicaba que un vehículo había sido baleado en la calle Monte Athos y avenida Monte Urales de la colonia Villa Bonita. Tras las indagatorias, precisaron que el occiso fue ejecutado justo frente a su domicilio