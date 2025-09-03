De La Redacción

Periódico La Jornada

Miércoles 3 de septiembre de 2025, p. 26

Hossein Nabor Guillén, subsecretario del Bienestar, de la Secretaría del Bienestar del estado de Guerrero, y ex alcalde de Tixtla, fue ejecutado a balazos ayer en la tarde frente a una pozolería, a 200 metros de la dependencia.

El funcionario fue parte del grupo político del ex gobernador Ángel Aguirre Rivero, quien lo llevó al PRD, y de ahí a la alcaldía de Tixtla (2015-2018); después se le relacionó con el grupo del senador Félix Salgado Macedonio, que lo impulsó como candidato por Morena, en el distrito 24 de Tixtla.

El político también fue acusado de dar entrada al grupo delincuencial Los Ardillos; incluso se difundieron fotografías en las que presuntamente aparece junto con uno de los cabecillas.

En tanto, seis personas fueron ultimadas y una resultó herida, entre empleados y clientes, en un ataque perpetrado en la panadería El Pichón, en la ciudad de Colima, informó la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad del estado.

Detalló que cerca de las 6 horas, sujetos armados irrumpieron en el establecimiento, en la avenida Pino Suárez de la colonia Placetas y dispararon de forma indiscriminada contra los parroquianos.