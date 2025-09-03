▲ Integrantes del proyecto Santa María, en la península de Yucatán, identificaron, entre noviembre de 2024 y abril de 2025, diversas especies de loros en situación de riesgo. Foto cortesía de la AC

Luis A. Boffil Gómez

Corresponsal

Periódico La Jornada

Miércoles 3 de septiembre de 2025, p. 26

Mérida Yuc., Un ejercicio científico-ciudadano, inédito en México, permitió detectar varias especies de loros en situación de riesgo que habitan en la capital del estado y en el sur de la península de Yucatán, a fin de preservarlos, evitar su depredación y venta ilegal.

Unos 183 voluntarios, encabezados por los integrantes del Proyecto Santa María –asociación civil que trabaja por la conservación de las aves, su hábitat y la comunidad que los rodea– participaron de noviembre de 2024 a abril de 2025 en el programa Monitoreo de loros urbanos en Mérida, mediante el cual ubicaron siete especies en las áreas urbanas de la ciudad; otras tres se distribuyen en el sur de la península y una más es considerada invasora; es decir, no nativa de la zona.

Durante dicho periodo de estudio, los habitantes, capacitados por la especialista Roxana González Herrera, registraron mil 597 avistamientos de los citados ejemplares.

Al dar a conocer los datos, el presidente del Proyecto Santa María, Pierre Medina Arjona, agradeció a los pobladores que desde las 5 ya estaban enviando sus informes, fotos, audios y hasta videos, los cuales recopiló Vanessa Martínez García, coordinadora del programa.

Explicó que ahora ya se conoce qué tipos de loros hay en la capital de la entidad, de qué plantas prefieren comer, las partes en las que pernoctan y anidan, entre otras. “Lo más importante es que se está desarrollando una conciencia de protegerlos”, añadió.

Observación ciudadana

Las tareas de observación ciudadana confirmaron la existencia en Mérida de poblaciones de loros frente blanca y pericos pecho sucio, lo cual ya se esperaba porque la urbe se encuentra dentro de la zona natural de ambas especies, de acuerdo con Martínez García.

Además se detectó al loro yucateco, cuyo presencia también estaba prevista porque se distribuye normalmente en esta área, aunque hubo pocos avistamientos. “Cuando hablamos con personas mayores nos comentan que hace años se le veía muchísimo por aquí y ahora ya no”, relataron los expertos.

Por otra parte, se descubrió que la ciudad ya cuenta con loros cachetes amarillos y cabeza amarilla, que no son naturales de esta región, sino del sur de la península. Según Vanessa Martínez, el monitoreo advirtió que los primeros ya se encuentran establecidos, pues hay nidos, parvadas y altas cifras de personas que los vieron.

Los segundos se están adaptando bien, aunque hubo un número menor de reportes que de los cachetes amarillos. En ambos casos se presume que se trata de animales que escaparon o fueron liberados.