Daniel González Delgadillo

Periódico La Jornada

Miércoles 3 de septiembre de 2025, p. 25

La tormenta tropical Lorena comenzó a intensificarse ayer en el sur de Baja California Sur, y se prevé que hoy se convierta en huracán categoría uno. Fabián Vázquez Romaña, coordinador del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), indicó en conferencia que se espera que Lorena se debilite a tormenta tropical. Esto podría suceder el viernes.

“Luego de tocar territorio nacional el sistema amainará en su recorrido y saldrá hacia el mar de Cortés, para después impactar por segunda ocasión en Sonora como depresión tropical, lo que podría suceder el sábado”, detalló Romaña.