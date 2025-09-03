Miércoles 3 de septiembre de 2025, p. 25
La tormenta tropical Lorena comenzó a intensificarse ayer en el sur de Baja California Sur, y se prevé que hoy se convierta en huracán categoría uno. Fabián Vázquez Romaña, coordinador del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), indicó en conferencia que se espera que Lorena se debilite a tormenta tropical. Esto podría suceder el viernes.
“Luego de tocar territorio nacional el sistema amainará en su recorrido y saldrá hacia el mar de Cortés, para después impactar por segunda ocasión en Sonora como depresión tropical, lo que podría suceder el sábado”, detalló Romaña.
Además de las precipitaciones, Romaña detalló que desde ayer ya se registran vientos e intenso oleaje sobre Colima, Jalisco y Nayarit, y a partir de hoy comenzarán en Baja California Sur, donde los efectos de mar de fondo provocarán olas de entre 4.5 y 5.5 metros de altura.
Precisó que también habrá afectaciones en Sinaloa, Durango y Chihuahua. y se prevén inundaciones y deslaves que se extenderán hasta el fin de semana, sobre todo en la región de Sonora y Chihuahua.