Miércoles 3 de septiembre de 2025, p. 25
Una intensa tormenta en la ciudad de Tepic, Nayarit, provocó la muerte de una persona y dejó viviendas inundadas, árboles caídos y vehículos inservibles por inundaciones.
En minutos, las calles de la capital del estado se volvieron ríos intransitables, y zonas donde nunca había anegamientos quedaron bajo el agua. En la colonia Emiliano Zapata, una vecina vio una mano que sobresalía de la corriente, en el frente de una camioneta, y avisó al número de emergencia 911. Luego, rescatistas localizaron el cuerpo de un sujeto de entre 40 y 45 años, que no ha sido identificado.
El gobierno estatal que encabeza Miguel Ángel Navarro Quintero, desplegó un operativo en zonas de la ciudad donde el agua seguía estancada horas después de que dejó de llover. Los habitantes no habían podido iniciar trabajos para desaguar sus hogares.
También quitaron árboles caídos y automotores que quedaron atrapados en medio de las calles por las fuertes corrientes.
Además, el gobierno del estado ofreció a apoyo a familias que perdieron todo su patrimonio por los aguaceros, y alertaron que las precipitaciones podrían continuar.
Funcionarios estatales comenzaron con la revisión de daños en colonias de Tepic, donde los damnificados sacaron a las calles muebles y enseres domésticos arruinados.
La secretaria general de Gobierno, Rocío González, junto con el titular de Seguridad y Protección Ciudadana, Manases Langarica, dialogaron con los vecinos afectados e ingresaron a sus hogares para verificar los estragos padecidos.
Navarro Quintero ordenó a su gabinete apoyar de manera directa y rápida a los damnificados, para que puedan salir lo antes posible de la mala situación.
En Chihuahua, aguaceros desbordaron antier en la noche el río Santa Clara, que corre por el municipio de Namiquipa. El cauce inundó decenas de casas, derribó un puente e incomunicó a las poblaciones Rodrigo M. Quevedo y Soto Maynez.
En el seccional Sisoguichi, del municipio de Bocoyna, habitantes reportaron que el torrente de un río crecido se llevó a una camioneta Jeep Cherokee con una familia de cinco integrantes a bordo, incluidos niños, quienes fueron rescatados utilizando cuerdas.