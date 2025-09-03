▲ Los aguaceros dañaron muebles y enseres domésticos de una casa en la colonia 20 de Noviembre en Tepic, Nayarit. Foto La Jornada

Myriam Navarro y Jesús Estrada

Corresponsales

Periódico La Jornada

Miércoles 3 de septiembre de 2025, p. 25

Una intensa tormenta en la ciudad de Tepic, Nayarit, provocó la muerte de una persona y dejó viviendas inundadas, árboles caídos y vehículos inservibles por inundaciones.

En minutos, las calles de la capital del estado se volvieron ríos intransitables, y zonas donde nunca había anegamientos quedaron bajo el agua. En la colonia Emiliano Zapata, una vecina vio una mano que sobresalía de la corriente, en el frente de una camioneta, y avisó al número de emergencia 911. Luego, rescatistas localizaron el cuerpo de un sujeto de entre 40 y 45 años, que no ha sido identificado.

El gobierno estatal que encabeza Miguel Ángel Navarro Quintero, desplegó un operativo en zonas de la ciudad donde el agua seguía estancada horas después de que dejó de llover. Los habitantes no habían podido iniciar trabajos para desaguar sus hogares.

También quitaron árboles caídos y automotores que quedaron atrapados en medio de las calles por las fuertes corrientes.

Además, el gobierno del estado ofreció a apoyo a familias que perdieron todo su patrimonio por los aguaceros, y alertaron que las precipitaciones podrían continuar.