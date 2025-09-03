▲ El ex gobernador de Guanajuato Diego Sinhue Rodríguez Vallejo y la actual alcaldesa de Irapuato, Lorena Alfaro, durante una sesión del Congreso del estado. Imagen de archivo. Foto Carlos García

Miércoles 3 de septiembre de 2025, p. 24

León, Gto., El Consejo Consultivo para el Segui-miento a la Aplicación de los Impuestos sobre Nóminas y Cedulares (Cosainceg), donde participan seis organismos empresariales, no ha transparentado públicamente en qué fueron invertidos casi 38 mil millones de pesos de los ejercicios fiscales de 2019 a 2024, periodo que corresponde a la administración del panista Diego Sinhue Rodríguez Vallejo.

Según los presupuestos de ingresos de esos años, el gobierno del estado proyectó recaudar 33 mil 144 millones 426 mil 710 pesos por el impuesto a la nómina (porcentaje de los salarios que los empleadores pagan a sus trabajadores) y de 4 mil 822 millones 935 mil 394 pesos del cedular (gravamen estatal a ingresos de personas físicas por servicios profesionales, actividades empresariales y arrendamiento de inmuebles).

Las fracciones 4 y 6 del artículo 13 del decreto 261 que dio vida al Cosainceg estipulan que este último debe “informar a la sociedad civil sobre la aplicación de los recursos provenientes de las contribuciones” e “impulsar una cultura de la transparencia y rendición de cuentas”.

No obstante, las últimas cinco actas de sesiones del consejo fueron reservadas, por lo que es imposible conocer los acuerdos tomados entre los empresarios de León, Salamanca, Irapuato, Celaya, San Miguel de Allende y la ciudad de Guanajuato, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) y las autoridades estatales.

A raíz de la solicitud de información 111100500203125, hecha por esta corresponsalía, el Comité de Transparencia del Poder Ejecutivo –del gobierno de la panista Libia García Muñoz Ledo– clasificó como reservados los citados documentos.

Los escritos de 2024 y 2025 están en esa condición porque contienen información que forma parte del proceso técnico-deliberativo del consejo sobre las inversiones y proyectos, y su difusión “implica un riesgo grave y tangible para el desarrollo del estado al verse comprometida la ejecución de éstas”, argumentaron la presidenta del Comité de Transparencia, Aura Fabiola Romero, además de los vocales, Rocío Sandoval y Jorge Antonio García.

El 24 de febrero de 2006, el entonces gobernador y actual diputado local, Juan Carlos Romero Hicks, publicó el decreto 261 para crear el Cosainceg como un “órgano auxiliar” del Poder Ejecutivo, de “asesoría, consulta y apoyo técnico” para el seguimiento de la aplicación de los impuestos a las nóminas.

En la estructura original estaban el mandatario estatal –como presidente del Consejo Consultivo–, el titular de la Unidad de Planeación e Inversión, además de los secretarios de Finanzas, Desarrollo Económico y el de Obra Pública. También, los representantes de los consejos empresariales de León, Irapuato, Salamanca y Celaya, además de uno del Consejo Estatal de Desarrollo Económico y otro del CMIC.

El ex mandatario le dio todo el poder

El 26 de septiembre de 2018 Rodríguez Vallejo rindió protesta como gobernador y casi dos meses después, el 22 de noviembre, publicó una reforma al decreto del Cosainceg para que pasara de “ser un órgano de consulta a un ente que se encargue de incidir en el destino y aplicación de los recursos”. De esta manera, el ex mandatario, quien vive en Estados Unidos, entregó todo el poder a los empresarios para que determinaran el destino de miles de millones de pesos de los impuestos de los guanajuatenses.