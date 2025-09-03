▲ Emily Blunt junto con Dwayne Johnson en el estreno de la película Smashing Machine, en el 82 Festival de Cine de Venecia. Foto Xinhua

▲ La actriz Myha’la y el director de cine, Gus Van Sant, en la alfombra roja de la cinta Dead Man’s Wire, presentada fuera de competición en la Mostra veneciana. Foto Afp

Afp

Periódico La Jornada

Miércoles 3 de septiembre de 2025, p. 9

Venecia. Una adaptación de El extranjero de Albert Camus, dirigida por François Ozon, y un thriller político sobre una crisis nuclear realizado por Kathryn Bigelow fueron las principales propuestas de ayer en la Mostra de Venecia. Para filmar El extranjero, que relata el vuelco que da la vida de un modesto empleado en Argelia bajo la colonización francesa tras la muerte de su madre, Ozon se rencontró con los actores Benjamin Voisin y Rebecca Marder, con quienes ya había trabajado respectivamente en Verano del 85 (2020) y Mi crimen (2023).

En esta conseguida adaptación en blanco y negro de la obra del existencialista francés Albert Camus, Benjamin Voisin encarna a Mersault, un personaje retraído, apático, parco en palabras. Un registro al que Voisin no tiene muy acostumbrados a los espectadores.

“Me hubiera encantado rodar en Argelia, me habría gustado hacerlo en Argel. Rodamos en Marruecos y fue muy bien, en Tánger”, reconoció el director francés, aludiendo a las “relaciones complicadas” entre Francia y Argelia.

Para el cineasta, de 57 años, su cinta debía ofrecer “una mirada actual sobre esta historia”, aún candente, y lamentó que pese a que haya tantas “familias francesas con un vínculo con ese país” no se haya “hecho un suficiente trabajo histórico de introspección”.

La otra cita destacada la trae la directora estadunidense Kathryn Bigelow, que presenta A House of Dynamite, un thriller político ambientado en la Casa Blanca y con un misil lanzado por un agresor desconocido dirigiéndose hacia Estados Unidos.

La cineasta de 73 años, que realizó el oscarizado The Hurt Locker (Zona de miedo o Vivir al límite en América Latina; En tierra hostil en España), colaboró en esta ocasión con Idris Elba y Rebecca Ferguson.

“Sentí que era importante sacar esta conversación”, señaló la directora. “Esto es un tema global, el de las armas nucleares (...): estamos viviendo realmente en una casa de dinamita”, advirtió.