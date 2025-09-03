▲ El actor canadiense murió a los 73 años, conocido por Kicking Bird en la premiada Danza con lobos. Foto tomada de Instagram

Miércoles 3 de septiembre de 2025

Nueva York., Graham Greene, actor indígena cuya larga y exitosa carrera en la pantalla grande y pequeña incluyó una nominación al Oscar por su interpretación de Kicking Bird en Danza con lobos, falleció. Tenía 73 años.

Murió en Stratford, Ontario, tras una larga batalla con una enfermedad no especificada. Nacido en junio de 1952 en Ohsweken, Ontario, en la Reserva de Seis Naciones de Canadá, Greene trabajó como dibujante, obrero en acero, soldador y carpintero antes de convertirse en actor en los años 70, comenzando con la serie dramática canadiense de 1979 El gran detective y la película de 1983 Corriendo valiente.

Es más conocido por su papel emblemático como Kicking Bird en la película de 1990 Danza con lobos. La nominación al Oscar de Greene en 1991 fue una de las 12 que recibió la película. Ganó siete, incluyendo el premio principal de mejor película y mejor director para Kevin Costner. Greene también protagonizó como Arlen Bitterbuck en el proyecto de Tom Hanks de 1999, La milla verde.

Greene tuvo una carrera legendaria, apareciendo también en Maverick de 1994, Die Hard With a Vengeance, de 1995, The Twilight Saga: Breaking Dawn–Part 2, de 2012 y Wind River, de 2017. También actuó en muchos programas de televisión aclamados por la crítica, incluyendo Reservation Dogs, 1883, The Last of Us y Tulsa King.

En 2000, Escucha al narradorde Greene ganó un Grammy por mejor álbum de palabra hablada para niños. También interpretó al anciano jefe Rains Fall en el popular videojuego de 2018 Red Dead Redemption 2.También fue nominado a un premio Independent Spirit por la película de 2002 Skins, que documentó la vida en la reserva Lakota Sioux. Greene rompió barreras para actores nativos, demostrando a través de su singular talento que las historias indígenas deben y tienen que ser contadas por ellos.