▲ La actriz Charlotte Arnould en el juicio contra Gérard Depardieu por los cargos de violación y agresión sexual. Foto Ap

▲ Sobre estas líneas, el actor francés Gérard Depardieu . Foto Afp

Periódico La Jornada

Miércoles 3 de septiembre de 2025, p. 8

París. La justicia francesa ordenó juzgar a la leyenda del cine Gérard Depardieu, de 76 años, por presuntamente violar y agredir sexualmente a la actriz Charlotte Arnould, indicaron ayer a Afp fuentes próximas al caso.

El intérprete es la figura de mayor perfil que afronta acusaciones de violencia sexual, en la estela del #MeToo en Francia, y a mediados de mayo ya fue condenado a 18 meses de prisión condicional en otro caso.

Una jueza de instrucción ordenó ahora un nuevo juicio por “dos agresiones sexuales y violaciones mediante penetración digital” a Arnould, según Carine Durrieu-Diebolt, abogada de la denunciante.

“Es enorme. Estoy aliviada” tras “siete años de horror y de infierno”, celebró en Instagram la intérprete, que denunció al actor en 2018, días después de que ocurrieran los hechos.

Los hechos investigados se produjeron en el domicilio parisino del actor el 7 y el 13 de agosto de 2018. El acusado siempre ha defendido que se trató de una relación consentida.

“Nunca jamás abusé de una mujer”, aseguró en una carta abierta en el diario Le Figaro en octubre de 2023. Su abogado Jérémie Assous, contactado por Afp, rechazó realizar comentarios.

La decisión de procesamiento, contra la que todavía cabe recurso, “es una respuesta a las acusaciones falsas vertidas contra (la denunciante) en algunos medios de comunicación”, celebró la abogada de Arnould.

El caso es uno de los más antiguos abiertos contra el galardonado intérprete de Cyrano de Bergerac y de más de 200 películas y series.

La justicia archivó en un primer momento la denuncia de Arnould, pero la mujer logró que la investigación se reabriera a mediados de 2020. El 16 de diciembre, Depardieu fue imputado.

En diciembre de 2021, al ver que no pasaba “nada” y que el actor seguía con su carrera, la denunciante reveló su identidad en Twitter y, en abril de 2023, contó su versión de los hechos a la revista Elle.