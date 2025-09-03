Ap

Periódico La Jornada

Miércoles 3 de septiembre de 2025, p. 7

Londres. Cuando los grupos de pop y las bandas de rock ensayan o actúan, dependen de sus guitarras, teclados y baquetas para hacer música. Oliver McCann, un creador de música británico de inteligencia artificial (IA) que usa el nombre artístico imoliver, enciende su chatbot.

Las canciones de McCann abarcan una variedad de géneros, desde indie pop hasta electro soul y country rap. Hay una diferencia crucial entre McCann y los músicos tradicionales. “No tengo ningún talento musical en absoluto”, dijo. “No puedo cantar, ni tocar instrumentos, y no tengo ningún antecedente artístico”.

McCann, de 37 años, que tiene un recorrido como diseñador visual, comenzó a experimentar con IA para ver si podía potenciar su creatividad y “dar vida a algunas de mis letras”. El mes pasado, firmó con Hallwood Media después de que una de sus canciones acumuló 3 millones de reproducciones, lo que se considera la primera vez que una discográfica firma un contrato con un creador de música de IA.

McCann es un ejemplo de cómo herramientas de generación de canciones de IA al estilo de ChatGPT como Suno y Udio han dado lugar a una ola de música sintética. Un movimiento que se destaca sobre todo por un grupo ficticio, Velvet Sundown, que se volvió viral a pesar de que todas sus canciones, letras y arte del álbum fueron creados por IA.

Desató un debate sobre el papel de la inteligencia artificial en la música mientras generaba temores sobre la “basura de IA” –contenido de baja calidad producido automáticamente en masa. También destacó a los generadores de canciones de IA que están democratizando la creación musical, pero que amenazan con interrumpir la industria. Los expertos dicen que la IA generativa está a punto de transformar el mundo del sector. Sin embargo, hasta ahora hay escasos detalles sobre cómo está impactando el mercado global de la música grabada de 29.6 mil millones de dólares, que incluye unos 20 mil millones provenientes de streaming.

Las cifras más fiables provienen del servicio de streaming de música Deezer, que estima que 18 por ciento de las canciones subidas a su plataforma cada día son generadas puramente por IA, aunque sólo representan una pequeña cantidad del total de reproducciones, lo que sugiere que poca gente las está escuchando realmente. Otras plataformas de streaming más grandes como Spotify no han publicado cifras sobre música de IA.

Udio se negó a comentar cuántos usuarios tiene y cuántas canciones ha generado. Suno no respondió a una solicitud de comentarios. Ambos tienen niveles básicos gratuitos, así como niveles pro y premium que ofrecen acceso a modelos de IA más avanzados.“Es un total auge. Es un tsunami”, declaró Josh Antonuccio, director de la Escuela de Artes y Estudios de Medios de la Universidad de Ohio. La cantidad de música generada por IA “sólo va a aumentar exponencialmente” a medida que los jóvenes crezcan con la IA y se sientan más cómodos con ella, expuso.

Devaluación de creatividad

Sin embargo, la inteligencia artificial generativa, con su capacidad para producir contenido aparentemente único, ha dividido al mundo de la música, con ejecutantes y grupos de la industria quejándose de que las obras grabadas están siendo explotadas para entrenar modelos de IA que impulsan herramientas de generación de canciones. Las discográficas están tratando de hacer frente a la amenaza que suponen las startups de música basada en IA para sus fuentes de ingresos, incluso mientras esperan aprovecharla para obtener nuevas ganancias, mientras los artistas grabados temen que devalúe su creatividad.

Tres grandes compañías discográficas, Sony Music Entertainment, Universal Music Group y Warner Records, presentaron el año pasado demandas contra Suno y Udio por infracción de derechos de autor. En junio, ambas partes también entraron en negociaciones que podrían ir más allá de resolver las demandas y establecer reglas sobre cómo se paga a los artistas cuando se utiliza inteligencia artificial para remezclar sus canciones.GEMA, una sociedad de cobro de regalías alemana, ha demandado a Suno, acusándola de generar música similar a canciones como Mambo No. 5 de Lou Bega y Forever Young de Alphaville.

Más de mil músicos, incluidos Kate Bush, Annie Lennox y Damon Albarn, lanzaron un álbum en silencio para protestar contra los cambios propuestos en las leyes de Reino Unido sobre la IA que temen que erosionen su control creativo. Mientras tanto, otros artistas, como will.i.am, Timbaland e Imogen Heap, han adoptado la tecnología.