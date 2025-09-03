▲ Intercam se deshizo de su casa de bolsa y su operadora de fondos de inversión luego de las acusaciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Foto Afp

Julio Gutiérrez

Periódico La Jornada

Miércoles 3 de septiembre de 2025, p. 19

Kapital se integró como grupo financiero en México tras la adquisición de la casa de bolsa y la operadora de fondos de Intercam, movimiento autorizado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) el 29 de agosto, informaron fuentes oficiales.

“Nos complace anunciar que Kapital adquiere los activos, pasivos, sucursales y fideicomisos de Intercam Banco, Intercam Casa de Bolsa e Intercam Fondos. Con esta operación, Kapital se convierte en Kapital Grupo Financiero”, se lee en un comunicado divulgado por redes sociales.

Intercam, acusada a finales de junio pasado por el gobierno estadunidense de facilitar lavado de dinero a cárteles junto con CIBanco y Vector, operaba como grupo financiero desde 1996.

En su comunicado, Kapital reiteró que inyectará 100 millones de dólares para dar a Intercam mayor solidez financiera y asegurar el cumplimiento de sus obligaciones con clientes e inversionistas.