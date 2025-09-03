Miércoles 3 de septiembre de 2025, p. 19
Kapital se integró como grupo financiero en México tras la adquisición de la casa de bolsa y la operadora de fondos de Intercam, movimiento autorizado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) el 29 de agosto, informaron fuentes oficiales.
“Nos complace anunciar que Kapital adquiere los activos, pasivos, sucursales y fideicomisos de Intercam Banco, Intercam Casa de Bolsa e Intercam Fondos. Con esta operación, Kapital se convierte en Kapital Grupo Financiero”, se lee en un comunicado divulgado por redes sociales.
Intercam, acusada a finales de junio pasado por el gobierno estadunidense de facilitar lavado de dinero a cárteles junto con CIBanco y Vector, operaba como grupo financiero desde 1996.
En su comunicado, Kapital reiteró que inyectará 100 millones de dólares para dar a Intercam mayor solidez financiera y asegurar el cumplimiento de sus obligaciones con clientes e inversionistas.
Al ingresar a la página de Internet de Intercam, se redirige al sitio de Kapital.
En México, un grupo financiero es conformado por una sociedad controladora y dos o más entidades financieras, autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la CNBV.
Según la comisión, al primer semestre los grupos financieros contaban con activos por 15 billones 299 mil 177 millones de pesos.
De ese total, Intercam, ahora parte de Kapital Grupo Financiero, contaba con 0.8 por ciento, el equivalente a 136 mil 652 millones de pesos.
En redes sociales, Intercam informó a sus clientes que desde el primero de septiembre, todas las comunicaciones se harán por los canales oficiales de Kapital, entre ellos los correos [email protected] y [email protected]”.