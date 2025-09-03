Miércoles 3 de septiembre de 2025, p. 19
La autonomía y funciones del Banco de México (BdeM) están garantizadas en la revisión integral que se hace al sistema financiero, aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y reiteró su llamado a los empresarios nacionales a que inviertan más en el país.
La mandataria sostuvo que la revisión del sistema financiero debe hacerse “por consenso; es decir, invitar a la banca privada a ver cómo nos volvemos más competitivos”.
También “tienen que abrirse otros esquemas de crédito que permitan que haya competitividad y que haya acceso para pequeñas y medianas empresas”.
Mencionó que se puede invertir en manufactura, en las industrias textil, del calzado y farmacéutica.
–¿Observa falta de entusiasmo o de confianza en algún sector del empresariado mexicano? –se le preguntó ayer.
–No quisiera catalogarlo. Yo dejo nada más el llamado a que inviertan en México –respondió en la mañanera del pueblo.
Interrogada sobre la necesidad de inversión privada para cumplir las metas en los Polos de Bienestar, respondió: “Ese es el objetivo; por eso la convocatoria”. Resaltó que “hay muchos empresarios mexicanos que están invirtiendo”, pero el llamado es a que lo hagan más.
“La banca tiene muchos recursos en México, pero a veces solamente esperan que haya concesiones de obras públicas, esquemas de financiamiento privado para infraestructura”, y eso “está mucho más acotado porque hay recursos para hacer la obra pública de manera directa, aunque también hay muchos esquemas de inversión mixta”.
Señaló que el aumento de los aranceles a países con los cuales “no tenemos tratados de libre comercio” fue para fortalecer la industria textil mexicana. “Es un llamado para que se invierta y que se hagan las cadenas de valor”.