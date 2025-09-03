Alma E. Muñoz y Emir Olivares

La autonomía y funciones del Banco de México (BdeM) están garantizadas en la revisión integral que se hace al sistema financiero, aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y reiteró su llamado a los empresarios nacionales a que inviertan más en el país.

La mandataria sostuvo que la revisión del sistema financiero debe hacerse “por consenso; es decir, invitar a la banca privada a ver cómo nos volvemos más competitivos”.

También “tienen que abrirse otros esquemas de crédito que permitan que haya competitividad y que haya acceso para pequeñas y medianas empresas”.

Mencionó que se puede invertir en manufactura, en las industrias textil, del calzado y farmacéutica.

–¿Observa falta de entusiasmo o de confianza en algún sector del empresariado mexicano? –se le preguntó ayer.

–No quisiera catalogarlo. Yo dejo nada más el llamado a que inviertan en México –respondió en la mañanera del pueblo.