Jessika Becerra

Miércoles 3 de septiembre de 2025, p. 18

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte (SICT) ha gastado 2 mil 78 millones de pesos en la construcción y modernización de 195 kilómetros en siete de los 10 ejes que tiene previstos, de acuerdo con el primer Informe 2024-2025 que la dependencia entregó al Congreso de la Unión.

Según el documento, con el Programa Nacional de Conservación de Carreteras 2024-2025, conocido como Bachetón, se han realizado trabajos de conservación rutinaria (bacheo) en más de 45 mil 465 kilómetros , lo que ha generado 3 mil 112 empleos.

La SICT destacó que se han hecho labores de repavimentación en mil 572 kilómetros, en beneficio de más de 26 millones de personas, y se han generado 3 mil 446 empleos adicionales.

Detalló que, con una inversión de mil 175 millones de pesos, desde el inicio de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum empezó la construcción de 11 de los 21 puentes programados para este año en Baja California Sur, estado de México, Colima, Morelos, Nayarit, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Tlaxcala y Veracruz.

Por lo que se refiere a caminos artesanales, se iniciaron trabajos en 27 de los 135 caminos planeados en 11 entidades federativas, con una inversión de 3 mil millones de pesos y una meta de 432 kilómetros.