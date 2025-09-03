Economía
Se desacelera la economía de Brasil
Foto
▲ La imagen, en un mercado de Sao Paulo.Foto Afp
 
Periódico La Jornada
Miércoles 3 de septiembre de 2025, p. 15

La economía de Brasil creció 0.4 por ciento en el segundo trimestre de 2025, con una expansión interanual de 2.2 puntos, según datos oficiales divulgados ayer. Esto marca una desaceleración de la mayor economía latinoamericana, luego de un crecimiento de 1.3 en los tres primeros meses del año, dato revisado ahora a la baja tras haber anunciado inicialmente 1.4 por ciento. Aun así, el 0.4 quedó levemente por arriba de las expectativas del mercado de 0.3 por ciento. La desaceleración trimestral se explica sobre todo por el desempeño del sector agropecuario, que pasó de un crecimiento de 12.2 en el primer trimestre a una contracción de 0.1 por ciento.

