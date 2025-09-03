Economía
Miércoles 3 de septiembre de 2025
Decidir pronto sobre aranceles, pedirá Trump a Corte Suprema
Decidir pronto sobre aranceles, pedirá Trump a Corte Suprema
 
Periódico La Jornada
Miércoles 3 de septiembre de 2025, p. 15

Washington. Donald Trump confirmó ayer que solicitará a la Corte Suprema que se pronuncie rápidamente después de que un tribunal de apelación federal determinara el viernes que no tenía el poder para instaurar gran parte de los aranceles aplicados desde su regreso a la Casa Blanca.

“Vamos a ir a la Corte Suprema, creemos que mañana (hoy), porque necesitamos una decisión rápida”, dijo Trump a periodistas. Agregó que pedirá una “decisión expedita”, pues “si se eliminan los aranceles” Estados Unidos podría “terminar siendo un país del Tercer Mundo”.

Un tribunal federal de apelaciones estadunidense determinó el viernes que gran parte de los aranceles impuestos por Trump son ilegales, confirmando un fallo de un tribunal inferior y socavando la ofensiva proteccionista del magnate.

