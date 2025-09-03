Afp

Periódico La Jornada

Miércoles 3 de septiembre de 2025, p. 15

Washington. Donald Trump confirmó ayer que solicitará a la Corte Suprema que se pronuncie rápidamente después de que un tribunal de apelación federal determinara el viernes que no tenía el poder para instaurar gran parte de los aranceles aplicados desde su regreso a la Casa Blanca.

“Vamos a ir a la Corte Suprema, creemos que mañana (hoy), porque necesitamos una decisión rápida”, dijo Trump a periodistas. Agregó que pedirá una “decisión expedita”, pues “si se eliminan los aranceles” Estados Unidos podría “terminar siendo un país del Tercer Mundo”.