Miércoles 3 de septiembre de 2025, p. 15

Ante la venta masiva de bonos globales, la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) alcanzó ayer un nuevo máximo histórico, mientras el peso mexicano se debilitó ante la fortaleza del dólar y la ganancia del oro.

La divisa mexicana se depreció 0.42 por ciento, para cerrar en 18.7204 pesos por dólar spot. De acuerdo con datos del Banco de México, el tipo de cambio operó entre un máximo de 18.7600 unidades y un mínimo de 18.6880 unidades.

El índice del dólar, que mide el comportamiento de la moneda estadunidense frente a una canasta de seis divisas internacionales, avanzó 0.59 por ciento, a 98.27 unidades.

Dado que las caídas se generalizan en los mercados, el oro, uno de los activos refugio por excelencia, se mantuvo en ascenso, hasta superar la barrera de 3 mil 500 dólares la onza, un nuevo récord.

Menos de cinco meses tardó el oro en romper de nuevo su techo. El metal dorado aceleró este martes sus subidas, tras cotizar con una ganancia de 2.38 por ciento, a 3 mil 599.65 dólares, lo que suele ser una señal relevante de percepción de riesgo. Sólo en lo que va de año, uno de los activos con un perfil más defensivo roza 35 por ciento de revalorización.