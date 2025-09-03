De la Redacción

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo renovó con empresarios la estrategia para la estabilización del precio de la gasolina, a fin de que la regular (Magna, en estaciones de Pemex) tenga un precio máximo de 24 pesos. El acuerdo se firmó por primera vez en febrero y el compromiso es renovarlo cada seis meses. Se trata de una estrategia entre el gobierno y el sector empresarial para apoyar la economía popular, como dijo entonces la secretaria de Energía, Luz Elena González. “Agradezco a las y los empresarios gasolineros del país la renovación de la estrategia para la estabilización del precio de la gasolina”, informó ayer en X la Presidenta y compartió un video donde se le observa firmando el acuerdo.