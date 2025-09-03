▲ El español demostró que puede codearse con las leyendas del tenis. Foto Ap

De La Redacción

Periódico La Jornada

Miércoles 3 de septiembre de 2025, p. a12

Carlos Alcaraz ya está en semifinales del Abierto de Estados Unidos. Con su triunfo 6-4, 6-2 y 6-4 ante Jirí Lehecka avanzó a la siguiente etapa. El siguiente rival será Novak Djokovic quien con mucho esfuerzo venció 6-3, 7-5, 3-6 y 6-4 a Taylor Fritz.

“Es difícil no pensar en eso, es obvio. Pero intento no hacerlo porque me pongo mucha presión. Quiero entrar, hacer lo mío y disfrutarlo lo máximo posible”, dijo Alcaraz.

Alcaraz es el jugador más joven desde Bjorn Borg y Rafael Nadal en alcanzar nueve semifinales de Grand Slam. Un dato que refleja lo que el español es capaz de lograr en este deporte, codeándose con nombres de leyendas.

“Da tranquilidad jugar como lo hago”, reconoció Alcaraz. “También el nivel de concentración desde el principio hasta el final, saber que aunque las cosas vayan mal, estando calmado y pensando con claridad, las cosas van a salir mejor”.

El pupilo de Juan Carlos Ferrero llegó a la cima del ranking ATP por primera vez en 2022 y para volver ahí deberá alcanzar la misma ronda que Sinner o al menos una superior en Nueva York.

El segundo cabeza de serie completó una nueva exhibición en Nueva York y se mantiene como el único jugador que no ha cedido un juego aún a estas alturas del torneo. Si el nivel que está mostrando en la pista no miente, tampoco las estadísticas.

El murciano está atravesando una de las temporadas más consistentes de su joven trayectoria en el ATP Tour y en Nueva York tendrá la oportunidad de pelear por estar en su octava final consecutiva el próximo domingo 7 de septiembre.