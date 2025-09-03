Adriana Díaz Reyes

Miércoles 3 de septiembre de 2025, p. a12

Para entrenar con Gabriela Agúndez, Alejandra Estudillo debe trasladarse más mil 500 kilómetros de Texas a Guadalajara. Además, sincronizar de manera perfecta dos estilos de escuelas de clavados: la mexicana y la estadunidense.

“Tenemos técnicas un poco distintas, pero la combinación de ellas es todo un éxito al momento de competir”, dijo la clavadista estudiante de la Universidad de Texas.

Siguiendo el ejemplo de su compatriota Aranza Vázquez, Estudillo se mudó a Estados Unidos después de su participación en París 2024. Desde entonces, su nivel competitivo y dificultad en sus saltos se han incrementado.

“La Asociación Nacional de Atletismo Universitario (NCAA, por sus siglas en inglés) es una maquinaria perfecta, hay muchas instalaciones y competidoras con medallas olímpicas y mundiales no sólo en clavados sino también en natación. Estar ahí es muy importante para mi futuro deportivo y académico”, añadió la competidora, quien cuenta con una beca.

Alejandra, nacida en Chiapas hace 20 años, se adaptó muy rápido al exigente programa de entrenamiento estadunidense. Seis veces a la semana se traslada a la alberca a las 5:30 horas y entrena hasta las nueve; después, estudia de 10 a 13 horas la carrera de diseño de interiores. “Todo está muy bien planeado y esa es la principal fortaleza del sistema estadunidense. Son demasiado estructurados y organizados en lo que se refiere a los atletas-estudiantes; es una formación integral”, compartió.

Aunque son pocas semanas al año las que puede entrenar con Gaby, la seleccionada aseguró que la combinación de sus estilos en la prueba de plataforma sincronizada es suficiente para competir a nivel internacional.

“Lo que más nos une es el hambre de éxito. A la hora de hacer clavados la combinación de las dos escuelas hace su magia. Yo aporto el grado de dificultad y ella la experiencia.”