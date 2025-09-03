▲ Isak es el cuarto jugador más caro en la historia del futbol. Foto @LFC

Miércoles 3 de septiembre de 2025

El futbol inglés, en particular el club Liverpool, mostró su poderío financiero de una forma sin precedentes durante las transferencias de verano que destacaron el creciente desequilibrio entre los equipos europeos.

Los 20 clubes de la Liga Premier, impulsados por un poder económico sinigual por los enormes acuerdos de transmisión nacional e internacional, desembolsaron un total récord de 4 mil millones de dólares en jugadores, de acuerdo con un informe de la empresa Deloitte. El récord anterior de gasto en una sola ventana fue de 3 mil 200 millones en 2023.

Ese desembolso fue mayor que el de las cuatro principales ligas de Europa –España, Italia, Alemania y Francia.

Este poder financiero ha aumentado con la expansión de los torneos europeos: por primera vez en la historia, nueve de los clubes de la Premier competirán en justas continentales esta temporada (seis en la Liga de Campeones, dos en la Europa League y uno en la Conference).

El Liverpool lideró los gastos al desembolsar 570 millones de dólares, la mayor cifra jamás realizada por un club en una sola ventana.