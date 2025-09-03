Miércoles 3 de septiembre de 2025, p. a11
El futbol inglés, en particular el club Liverpool, mostró su poderío financiero de una forma sin precedentes durante las transferencias de verano que destacaron el creciente desequilibrio entre los equipos europeos.
Los 20 clubes de la Liga Premier, impulsados por un poder económico sinigual por los enormes acuerdos de transmisión nacional e internacional, desembolsaron un total récord de 4 mil millones de dólares en jugadores, de acuerdo con un informe de la empresa Deloitte. El récord anterior de gasto en una sola ventana fue de 3 mil 200 millones en 2023.
Ese desembolso fue mayor que el de las cuatro principales ligas de Europa –España, Italia, Alemania y Francia.
Este poder financiero ha aumentado con la expansión de los torneos europeos: por primera vez en la historia, nueve de los clubes de la Premier competirán en justas continentales esta temporada (seis en la Liga de Campeones, dos en la Europa League y uno en la Conference).
El Liverpool lideró los gastos al desembolsar 570 millones de dólares, la mayor cifra jamás realizada por un club en una sola ventana.
Los campeones ingleses rompieron el récord de transferencia británico dos veces: primero por el alemán Florian Wirtz y luego en el último día de plazo cuando el delantero sueco Alexander Isak se unió desde Newcastle por cerca de 170 millones de dólares, convirtiéndolo en el cuarto jugador más caro en la historia del futbol.
Los Reds se permitieron tal gasto porque el club compró sólo un jugador en 2024 –Federico Chiesa, por 13.2 millones de dólares–. Su nuevo entrenador, Arne Slot, se apoyó en el equipo heredado por Jurgen Klopp para ganar la Premier.
Algunos futbolistas presionaron usando sus redes sociales. Esa fue la táctica de Isak, quien se declaró en huelga en Newcastle mientras agitaba por un movimiento al Liverpool. Las Urracas confrontaron a Isak tras hacer pública una declaración audaz y rara para desafiar a una de sus estrellas, pero finalmente cedieron.