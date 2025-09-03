Miércoles 3 de septiembre de 2025, p. a10
Cuando Gilberto Mora escucha el nombre del Real Madrid y de otros clubes importantes de Europa, la reacción más elocuente en su forma de actuar es una sonrisa. Con sólo 16 años, el jugador que milita en Xolos de Tijuana ha provocado que su agente, Rafaela Pimenta, considere como algo normal el interés que mostraron los merengues por el talento del mediocampista de la selección mexicana. “Me han hablado por él de todos los sitios, incluido el Real Madrid”, reveló la brasileña en entrevista con un canal de televisión de España. La noticia circuló rápidamente en redes sociales, generó miles de vistas y creó un sinfín de especulaciones. Pero Mora, concentrado con la categoría Sub-20 del Tricolor, mantiene los pies sobre la tierra.
“Es un orgullo para mí que grandes equipos pregunten por mis servicios. Trato de enfocarme en lo mío, en que salgan las cosas bien sobre la cancha”, señaló a unas semanas de partir a la Copa del Mundo de la categoría. “En el Mundial sé que van a estar visores de los mejores clubes del mundo, pero sólo vivo el presente. Para mí, es muy importante representar a la selección, ya sea la mayor o la Sub-20, esta también es una Copa internacional”.
Talento ejemplar
Considerado por el técnico del Tricolor, Javier Aguirre, un ejemplo del talento que en México no sobra, Mora podría dispu-tar tres justas mundialistas en un solo año: la Copa Mundial de la FIFA 2026, la actual edición del torneo Sub-20, así como la correspondiente a la Sub-17. “No he platicado mucho con Javier, pero siempre nos dice que lo mejor es estar en la selección. Debemos tener esa mentalidad ganadora, contra el rival que sea, dar lo mejor en cada partido”, agregó el mediocampista.
En el Mundial Sub-20, del 27 de septiembre al 19 de octubre, el representativo que dirige Eduardo Arce enfrentará a Brasil, Marruecos y España, “rivales muy buenos, pero no podemos achicarnos ni agrandarnos”, advirtió. Entre los campeones destacados en la historia de la competencia aparecen Diego Armando Maradona (Argentina), Dunga (Brasil), Davor Suker (Croacia), Luis Figo (Portugal), Xavi Hernández (España), Paul Pogba (Francia) y Sergej Milinkovic-Savic (Serbia).