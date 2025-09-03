De La Redacción

Periódico La Jornada

Miércoles 3 de septiembre de 2025, p. a10

Cuando Gilberto Mora escucha el nombre del Real Madrid y de otros clubes importantes de Europa, la reacción más elocuente en su forma de actuar es una sonrisa. Con sólo 16 años, el jugador que milita en Xolos de Tijuana ha provocado que su agente, Rafaela Pimenta, considere como algo normal el interés que mostraron los merengues por el talento del mediocampista de la selección mexicana. “Me han hablado por él de todos los sitios, incluido el Real Madrid”, reveló la brasileña en entrevista con un canal de televisión de España. La noticia circuló rápidamente en redes sociales, generó miles de vistas y creó un sinfín de especulaciones. Pero Mora, concentrado con la categoría Sub-20 del Tricolor, mantiene los pies sobre la tierra.

“Es un orgullo para mí que grandes equipos pregunten por mis servicios. Trato de enfocarme en lo mío, en que salgan las cosas bien sobre la cancha”, señaló a unas semanas de partir a la Copa del Mundo de la categoría. “En el Mundial sé que van a estar visores de los mejores clubes del mundo, pero sólo vivo el presente. Para mí, es muy importante representar a la selección, ya sea la mayor o la Sub-20, esta también es una Copa internacional”.