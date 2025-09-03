Alberto Aceves

Periódico La Jornada

Miércoles 3 de septiembre de 2025, p. a10

La suspensión del estadio Ciudad de los Deportes, cerrado al público el domingo por orden de la alcaldía Benito Juárez debido a que personal de seguridad del club América “excedió sus atribuciones en un encuentro de la Liga Femenil, celebrado días antes en la colonia Nochebuena”, ha generado en la institución águila los mismos problemas por los que Atlante y Cruz Azul solicitaron su cambio de sede ante la Liga Mx. De octubre de 2024 a la fecha, el inmueble realizó por orden de las autoridades encuentros a puerta cerrada por empalmar partidos con eventos simultáneos en la Plaza México, el uso indebido de lugares de estacionamiento y situaciones de inseguridad denunciadas por los vecinos.

Mientras la dirigencia de las Águilas inició ayer el proceso de rembolso de boletos comprados por sus aficionados, el diputado Royfid Torres González y la concejala en Benito Juárez, Maribel Ramírez, presentaron frente al Órgano Interno de Control una denuncia y solicitud de investigación en contra del alcalde Luis Mendoza Acevedo para aclarar diversos señalamientos que surgieron en redes sociales sobre una presunta solicitud de accesos especiales y boletos de partidos en esta temporada, los cuales fueron negados por el equipo y motivaron, según versiones periodísticas, la prohibición de entrada al público.

“Debe investigarse la actuación del alcalde, si se dio en el mar-co de la legalidad y si estuvo debidamente fundada. Surgieron diversos señalamientos de solicitudes especiales como la petición de boletos, incluso para el Mundial. Si esto se llega a comprobar, es un evidente acto de corrupción. No podemos sólo escuchar las denuncias y no hacer nada”, explicó Torres González. Al mismo tiempo, representantes de la empresa operadora del Ciudad de los Deportes establecieron una mesa de trabajo con autoridades de la demarcación, en la que garantizaron la realización de los siguientes partidos de la Liga Mx, varonil y femenil, con el reforzamiento de protocolos para la operación de lo que denominaron un “estadio seguro”.

“De la revisión de la documentación en cuanto a los avisos de espectáculos públicos y los planes de contingencia en materia de Protección Civil, la alcaldía Benito Juárez determinó que no hay impedimento alguno para la celebración de las próximas fechas de futbol, estando garantizada la seguridad de todos los vecinos y asistencias”, confirmó. Por tanto, la responsabilidad de control de accesos, seguridad y logística al interior del inmueble, “corresponde por completo al personal capacitado del Ciudad de los Deportes o quien ellos determinen”.

En el informe del resto de los acuerdos fueron establecidos cinco puntos relativos a la seguridad del público, entre los que destacan la realización del dispositivo de seguridad Ladrillera, con el cual se determinan los cierres de vialidades, parciales o totales alrededor del recinto; así como el cumplimiento del operativo en materia de Protección Civil, servicios prehospitalarios y rescate urbano, y los avisos de espectáculos públicos y planes de contingencia de los próximos siete partidos programados por la Liga (cuatro en la Liga Femenil y tres en la Liga Mx).