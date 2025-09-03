Daniel López Aguilar

Miércoles 3 de septiembre de 2025, p. 4

Alejandro Santoyo explora un universo sonoro en su octava producción discográfica, Perceptions, que combina sensibilidad clásica con nuevas texturas musicales y refleja la evolución de su lenguaje a lo largo de los años.

Desde su estudio en Carolina del Norte, Estados Unidos, donde grabó el material en la Universidad de Duke, el pianista y compositor explicó a La Jornada que su método se basa en “una atención profunda al interior y al entorno”, principio que guía cada creación.

“Es la continuación de lo que he venido haciendo. Sueño melodías que me llegan en distintas formas. Todo lo que percibo se traduce en sonidos. Por eso esta entrega muestra un avance en la manera de desarrollar armonías y estructuras.”

La sensibilidad lo ha acompañado desde la infancia. Creció rodeado de música clásica, con una madre soprano y un hogar donde convivían óperas y canciones populares. Más tarde incorporó influencias del jazz, el pop, el rock y la música cinematográfica.

Esa diversidad se refleja en Perceptions, donde el piano ocupa un lugar central, acompañado por cuerdas, guitarra y bajo. Los ocho temas siguen un hilo narrativo:

“Están diseñados para escucharse de principio a fin, porque cada uno cuenta una historia. Me interesa relatar experiencias y explorar cómo interpretamos nuestra vida”, señaló el pianista.

Testimonio personal

“El título responde a esa intención. Cada persona percibe la existencia de manera distinta. La percepción da forma a nuestra realidad. Después de lo vivido colectivamente, el mundo cambió, y cada quien interpreta ese cambio desde su historia personal. Este proyecto funciona como testimonio sonoro de un periodo delicado y reflexivo.”

Ese mismo enfoque había marcado Reflections, su trabajo anterior, surgido durante la crisis de covid-19. Cinco años después, este nuevo proyecto surge desde otra etapa.