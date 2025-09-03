▲ El noveno Encuentro Nacional de Voladores reunió a más de 400 danzantes de San Luis Potosí, Michoacán, Hidalgo, Veracruz y Puebla. Foto cortesía de la Secretaria de Arte y Cultura de Puebla

Miércoles 3 de septiembre de 2025, p. 4

Puebla, Pue., Más de 400 danzantes originarios de San Luis Potosí, Michoacán, Hidalgo, Veracruz y, por supuesto, Puebla, se reunieron en Cuetzalan y en la zona arqueológica de Yohualichan como parte del noveno Encuentro Nacional de Voladores.

En ese acto, que por primera vez tuvo por sede a esta entidad, participantes compartieron experiencias, visibilizaron su cultura y dieron a conocer las necesidades de la comunidad dancística voladora con el objetivo de identificar oportunidades y generar vínculos colaborativos, así como diseñar estrategias conjuntas para su fortalecimiento y bienestar integral.

Asimismo, se buscó garantizar la salvaguarda de este ritual que en 2009 fue reconocido como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco, por sus siglas en inglés), por constituir uno de los principales ejes de la vida colectiva de las comunidades que lo practican, lo mismo en la región del Totonacapan en Veracruz, que en Puebla, San Luis Potosí y Michoacán, e incluso en Santa María Joyabaj en Guatemala, donde también se practica esta manifestación cultural mesoamericana.

En el centro del municipio de Cuetzalan del Progreso, se llevaron a cabo ceremonias, ofrendas, mesas de diálogo y conversatorios en torno al plan de salvaguarda, con ejes como la legalidad, el uso indebido de la imagen y la apropiación de símbolos ancestrales.

Yohualichan, en cambio, fungió como un espacio central, un axis mundi del ritual de los voladores, pues en él se exhibió la diversidad de rituales propios de la Sierra Norte, caracterizados por su riqueza en vestimenta y la cosmogonía que reconoce al árbol como vínculo sagrado entre mundos.