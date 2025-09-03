▲ “Hay una idea de que los palestinos no son como el resto de las personas del mundo. Nos han representado como personas con el único deseo de matar gente”, señaló Selma Dabbagh, considerada una escritora de la diáspora palestina. Foto María Luisa Severiano

Miércoles 3 de septiembre de 2025, p. 3

“Todos tenemos la obligación de alzar la voz ante la injusticia y debemos hacerlo con estrategia, coraje y valentía”, planteó la escritora y abogada británico-palestina Selma Dabbagh, autora de Out of It, novela publicada en 2011 e inspirada en los ataques aéreos sobre Gaza de 2008.

“Nuestra responsabilidad es mirar hacia los más débiles, hacia quienes no pueden levantar la voz, ya sea en una escala global o dentro de una sociedad. Creo que los escritores deben usar su agencia, sus plataformas y sus voces para politizar”, agregó.

Durante su participación en la conferencia Voces de resistencia, en el Centro Cultural y Académico Teatro Casa de la Paz, de la Universidad Autónoma Metropolitana, la moderadora Isabel Gil, jefa de Artes del British Council en México, le preguntó sobre el papel que deben jugar los escritores frente a las injusticias sociales.

“Me frustra mucho la idea de que ser artista significa no hacer política, porque incluso en las novelas decimonónicas, cuando se habla de una mujer casada que se enamora, se está tomando una decisión política. ¿Por qué enfocarse en esa mujer y en ese romance?”, apuntó.

Hija de padre palestino y madre inglesa, nacida en Dundee, Escocia, Dabbagh es considerada una escritora de la diáspora palestina. Out of It ha sido reconocido como uno de los libros más relevantes para comprender la situación entre Israel y Palestina.

Frente a estudiantes, académicos y activistas que siguieron la conferencia, contó que recurrió a la ficción para denunciar la difícil situación de su pueblo, inspirada en la lectura de La larga noche de los pollos blancos, de Francisco Goldman.

“Cuando lo leí no sabía nada de Guatemala, pero al leerla –una historia de amor con un trasfondo político– me di cuenta de que cada vez que veía un artículo sobre Guatemala sentía un vínculo con ese país. Para mí fue un claro ejemplo de cómo la literatura puede lograr atraer incluso a quienes, en un principio, no sienten curiosidad”, relató.

Contra los prejuicios

Uno de los objetivos que se propuso al escribir Out of It fue contrarrestar las narrativas deshumanizadas de los palestinos para otorgarles complejidad y mostrar los retos cotidianos a los que se enfrentan. Investigó la dinámica política de las comunidades de la diáspora palestina y buscó reflejar tanto su diversidad como aquellas cuestiones que los unen.

Desde su perspectiva, lo que sucede a los palestinos es posible porque existen mecanismos culturales, como Hollywood, que han hecho representaciones de su población como terroristas o víctimas pasivas.

“Hay una idea de que los palestinos no son como el resto de las personas del mundo, que quieren ir a la escuela, educarse, enamorarse, casarse, etcétera. Nos han representado como personas con el único deseo de matar gente”, señaló.