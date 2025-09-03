Merry Macmasters

La nueva edición facsimilar que presenta el sello Alias de Método de dibujo: Tradición, resurgimiento y evolución del arte mexicano (1923), de Adolfo Best Maugard (1891-1964), con ilustraciones y gráficos de un adolescente Miguel Covarrubias (1905-1957), es una oportunidad para volver a la discusión que en su momento desató este libro, que pretendió transformar la enseñanza de esta disciplina en el país.

El volumen se publica en la colección Antítesis con la idea de “leer una tesis y generar un contrapunto. Por lo general, incluimos en los libros un texto crítico a fin de que el lector pueda desarrollar su propia idea al respecto”, aseveró el artista Damián Ortega, director de Alias, en la presentación efectuada en el Palacio de Cultura Banamex-Palacio de Iturbide, donde se exhibe la magna exposición Miguel Covarrubias: Una mirada sin fronteras. En este caso, el texto crítico, a modo de epílogo, es del cocurador de la muestra, el antropólogo Sergio Raúl Arroyo.

Para Ortega, Método de dibujo “responde a una época, a una lógica de reinvención del país, de inventar una identidad; es decir, la idea del mexicano, de la unidad nacional, con el proyecto de José Vasconcelos”, entonces titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), instancia que lo publicó originalmente. Desde luego, “lleva al cuestionamiento de que fue un periodo extraordinario en que se enseñó a leer en las primarias, secundarias o en los talleres de arte. También el momento en que se eliminó cualquier participación de las lenguas originarias. Son cosas que hay que reflexionar en este proceso de formación de la identidad y este libro permite hacer justamente eso”.

De acuerdo con el artista, “hay que entender el momento en que la Revolución Mexicana termina. Se trata de hacer un arte que rompa con la estructura europea académica y formal de la pintura al óleo en el formato de caballete y, en su lugar, realizar algo que salga a la calle, como la escultura pública o la pintura mural”.

A decir de Arroyo, “la discusión no la empezamos nosotros, sino que comenzó en los años 20 y hacia los 30 prácticamente se consumió”. Aunque la edición es de 1923, en 1921 el método ya se utilizaba en la educación pública. Entre sus detractores, “Diego Rivera decía que era una especie de camisa de fuerza”. Covarrubias nunca utilizó el método más allá de algunos dibujos.