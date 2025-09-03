▲ Recorrido del coloso de hielo en aguas menos frías. Foto cortesía de British Antarctic Survey

París. Un iceberg gigante que se desprendió de la Antártida hace 39 años, en su momento el más grande del mundo, se está derritiendo en aguas que se volvieron más cálidas, según los científicos.

A principios de año, este coloso de hielo bautizado como A23a pesaba cerca de un billón de toneladas y cubría casi 4 mil kilómetros cuadrados, es decir, 50 por ciento más que la superficie de Luxemburgo.

Pero al derivar hacia el norte, y por lo tanto hacia regiones menos frías del océano Austral, grandes trozos se desprendieron.

Su tamaño actual es de mil 770 kilómetros cuadrados, con una anchura que alcanza 60 kilómetros, según un análisis de Afp a partir de imágenes satelitales del servicio europeo Copernicus.

“Diría que realmente está llegando a su fin (...) Simplemente se está pudriendo desde la raíz. El agua está demasiado caliente para que sobreviva. Se está derritiendo constantemente”, explicó a Afp Andrew Meijers, oceanógrafo del Instituto de Investigación Antártica de Reino Unido (British Antarctic Survey).

“Preveo que esto continúe en las próximas semanas, y que en unas más será irreconocible”, añadió.