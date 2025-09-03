Europa Press

Periódico La Jornada

Miércoles 3 de septiembre de 2025, p. 6

Madrid. Una plataforma de inteligencia artificial (IA) que busca revistas científicas cuestionables marcó más de mil 400 como “potencialmente problemáticas” en una lista de casi 15 mil 200 cabeceras de acceso abierto en Internet.

El estudio, publicado en Science Advances, liderado por la Universidad de Colorado en Boulder, aborda una tendencia alarmante en el mundo de la investigación.

Daniel Acuña, autor principal del estudio y profesor asociado del Departamento de Ciencias de la Computación, recibe recordatorios varias veces a la semana en su correo electrónico: estos mensajes de spam provienen de personas que se hacen pasar por editores de revistas científicas, generalmente de las que Acuña nunca ha oído hablar, y que ofrecen publicar sus artículos por una tarifa elevada.

A estas publicaciones a veces se las denomina revistas “depredadoras”. Se dirigen a los científicos, convenciéndolos de pagar cientos o incluso miles de dólares para publicar sus investigaciones sin una verificación adecuada.

“Ha habido un esfuerzo creciente entre científicos y organizaciones para verificar estas revistas”, afirmó Acuña. Pero es como jugar a la estrategia de golpear topos. Atrapas a uno y luego aparece otro, generalmente de la misma empresa. Simplemente crean un nuevo sitio web y le dan un nuevo nombre.

La nueva herramienta de IA de su grupo filtra automáticamente las revistas científicas, evaluando sus sitios web y otros datos en línea según ciertos criterios: ¿Tienen las revistas un consejo editorial con investigadores consolidados? ¿Contienen sus sitios web muchos errores gramaticales? Acuña enfatiza que la herramienta no es perfecta. En última instancia, cree que los expertos humanos, no las máquinas, deberían tomar la decisión final sobre la reputación de una revista.

Pero en una época en la que figuras prominentes cuestionan la legitimidad de la ciencia, frenar la proliferación de publicaciones cuestionables se ha vuelto más importante que nunca, afirmó.

“En ciencia, no se empieza desde cero. Se construye sobre la base de la investigación de otros”, dijo Acuña. “Así que, si los cimientos de esa torre se derrumban, todo se derrumba”.

La extorsión

Cuando los científicos envían un nuevo estudio a una publicación prestigiosa, éste suele someterse a una práctica llamada revisión por pares. Expertos externos leen el estudio y evalúan su calidad; o al menos, ese es el objetivo.

Un número creciente de empresas ha intentado eludir este proceso para obtener beneficios. En 2009, Jeffrey Beall, bibliotecario de la Universidad de Colorado, acuñó el término “revistas depredadoras” para describir estas publicaciones.