Miércoles 3 de septiembre de 2025, p. 29
Diputados locales reconocieron la necesidad de ajustar la Ley Electoral local en materia de comicios judiciales, debido a problemas que surgieron durante su organización y desarrollo.
La coordinadora de Morena, Xóchitl Bravo, señaló que un problema fueron las boletas electorales, que contenían diversos números correspondientes a los candidatos, lo que complicó la votación.
Dijo que se requiere hacer una distinción de los distritos judiciales, que fueron una mezcla entre distritos locales y federales, lo que generó confusión sobre los límites geográficos que correspondían a cada candidato y votante.
“Nos dimos cuenta de que tuvimos que declarar desiertas algunas materias judiciales porque no había suficientes candidatos; entonces, tendremos que sentarnos para garantizar que haya suficientes candidatos”, dijo Bravo, quien informó que se realizará una mesa de trabajo con consejeros del Instituto Electoral de la Ciudad de México.
Desacuerdos políticos
Ayer, la bancada de Morena en el Congreso local perdió una votación contra legisladores del Verde Ecologista para incluir en el orden del día un acuerdo para nombrar a Sara Alicia Alvarado Avendaño como integrante del Órgano de Administración Judicial, encargado de realizar nombramientos y administrar los recursos del Poder Judicial.
Fue el voto de calidad del presidente del Congreso, Jesús Sesma, por el que se decidió retirar el acuerdo, el cual, de discutirse ante el pleno, requiere de una mayoría calificada de 44 votos.
“Consideramos que no hay el consenso necesario y, además, lo hemos mencionado en diversas ocasiones: esta persona no cuenta con el currículum para este cargo que se le menciona”, dijo el coordinador del Verde Ecologista, Manuel Talayero.
Su homóloga de Morena, Xóchitl Bravo, pidió que se aprobara el orden del día que incluía el acuerdo, pero ante los disensos, se votó su sufragio. Al resultar un empate y no estar presente la representación del Partido de la Revolución Democrática, Sesma dio su voto de calidad a favor de la propuesta de Talayero.
Alvarado Avendaño ha sido colaboradora de la diputada Martha Ávila, participó en la elección judicial como candidata al Tribunal de Disciplina, pero no logró el cargo.