Sandra Hernández García

Periódico La Jornada

Miércoles 3 de septiembre de 2025, p. 29

Diputados locales reconocieron la necesidad de ajustar la Ley Electoral local en materia de comicios judiciales, debido a problemas que surgieron durante su organización y desarrollo.

La coordinadora de Morena, Xóchitl Bravo, señaló que un problema fueron las boletas electorales, que contenían diversos números correspondientes a los candidatos, lo que complicó la votación.

Dijo que se requiere hacer una distinción de los distritos judiciales, que fueron una mezcla entre distritos locales y federales, lo que generó confusión sobre los límites geográficos que correspondían a cada candidato y votante.

“Nos dimos cuenta de que tuvimos que declarar desiertas algunas materias judiciales porque no había suficientes candidatos; entonces, tendremos que sentarnos para garantizar que haya suficientes candidatos”, dijo Bravo, quien informó que se realizará una mesa de trabajo con consejeros del Instituto Electoral de la Ciudad de México.

Desacuerdos políticos

Ayer, la bancada de Morena en el Congreso local perdió una votación contra legisladores del Verde Ecologista para incluir en el orden del día un acuerdo para nombrar a Sara Alicia Alvarado Avendaño como integrante del Órgano de Administración Judicial, encargado de realizar nombramientos y administrar los recursos del Poder Judicial.