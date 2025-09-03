▲ Comerciantes provenientes de Santa Ana Jilotzingo, estado de México, empujaron los carros desde el Monumento a la Revolución hasta el Zócalo. Foto La Jornada

Elba Mónica Bravo

Periódico La Jornada

Miércoles 3 de septiembre de 2025, p. 29

Al menos 70 carros elaborados con palma cargados con banderas de México, sombreros, moños, matracas de madera, rebozos, collares, aretes y pulseras, entre otros motivos patrios, llenaron de color el primer cuadro de la capital.

El verde, blanco y rojo de los productos se ofertan desde ayer en avenida Juárez, el corredor peatonal de Madero, avenida 5 de Mayo, así como 16 de Septiembre y 5 de Febrero, entre otras vialidades.

La mayoría de los comerciantes, provenientes de Santa Ana Jilotzingo, estado de México, empujaron los carros desde el Monumento a la Revolución hasta el Zócalo, con lo que marcaron el inicio de la venta de los productos que concluirá el próximo 16 de septiembre.

Los entrevistados aseguraron que los diversos productos que ofrecen son hechos a mano, como las banderas de México y los conocidos chiles mexicanos, que incluyen un sombrero de palma.

Los consumidores pueden encontrar miniaturas de la bandera de México desde 15 pesos, y de más de cuatro metros por 500 pesos; en tanto, el producto de novedad con motivo del Mundial de Futbol 2026 es “el baloncito mexicano”, que se puede encontrar en 65 pesos e incluye un sombrero mexicano, adorno de zarape y bigote.