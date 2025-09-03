Sandra Hernández García

Miércoles 3 de septiembre de 2025

Construcción de vivienda social, regulación de precios de renta por zonas y del mercado inmobiliario, así como imponer impuestos a vivienda ociosa para incentivar el uso productivo de inmuebles y desalentar la acumulación de propiedades deshabitadas, son parte de las propuestas ciudadanas que diputados locales recabaron durante la realización de los foros contra la gentrificación.

Ayer, la coordinación de Morena presentó el documento a autoridades del gobierno capitalino, que compila los resultados de un cuestionario que derivó en 5 mil respuestas que fueron analizadas y sistematizadas, así como propuestas específicas en cada demarcación. En total participaron 2 mil 513 personas en 13 alcaldías.

Por ejemplo, en Cuauhtémoc la gente pidió restringir la construcción de lofts o microviviendas de 30 metros cuadrados que encarecen el suelo; se exigió prohibir que grandes inmobiliarias participen en plataformas como Airbnb, así como distinguir entre pequeños y grandes anfitriones, ya que hay casos de personas, como adultos mayores, que rentan sus propiedades para generar ingresos económicos.

En Miguel Hidalgo se propuso la restricción de compra de vivienda por extranjeros con fines de renta, también la prohibición de renta de habitaciones de hotel mediante plataformas como Booking. En Tlalpan y Coyoacán se exigió sincronizar los precios de la vivienda con los salarios reales, así como recuperar inmuebles abandonados para convertirlos en vivienda social.