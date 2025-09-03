Miércoles 3 de septiembre de 2025, p. 28
La Fiscalía General de Justicia (FGJ) inició una carpeta de investigación tras la desaparición de tres jóvenes de 15, 17 y 20 años el 18 de agosto pasado, cuando acudieron al bar Bunny, ubicado en Circuito Interior, en la alcaldía Cuauhtémoc.
Dicha sucursal ya había sido cerrada en anteriores ocasiones por diferentes temas administrativos e irregularidades, pero ha logrado continuar operando.
Consta en la indagatoria que los jóvenes identificados como Diego, Mateo y Daniel acudieron a dicho lugar, donde presuntamente fueron sacados por personal del bar, y hasta el momento se desconoce su paradero.
Las autoridades continúan con el análisis de las cámaras de la zona donde se encuentra el establecimiento, así como los del último punto en el que fueron vistos en la colonia San Rafael.
Además, agentes de la Policía de Investigación solicitaron las cámaras del establecimiento para identificar la línea cronológica de los hechos, así como otras diligencias.
Por estos hechos, se emitieron boletines de búsqueda con las características de los jóvenes, y se fechó su desaparición en calles de la colonia San Rafael, según los documentos.
Uno de los jóvenes, Diego Alessandro, el mismo día de su desaparición se encontraba abordo de un vehículo color gris, vestía una camisa y tenis color mostaza, pantalón negro y sudadera del mismo color.
El boletín de búsqueda que la FGJ emitió por lo que respecta al joven identificado como Mateo, señala que vestía playera roja con estampado negro, pantalón de mezclilla claro, así como una sudadera azul.
El tercer boletín, relacionado con Daniel, refiere que el día de los hechos vestía playera roja, pantalón de mezclilla oscuro y tenis negros.