Kevin Ruiz

Periódico La Jornada

Miércoles 3 de septiembre de 2025, p. 28

La Fiscalía General de Justicia (FGJ) inició una carpeta de investigación tras la desaparición de tres jóvenes de 15, 17 y 20 años el 18 de agosto pasado, cuando acudieron al bar Bunny, ubicado en Circuito Interior, en la alcaldía Cuauhtémoc.

Dicha sucursal ya había sido cerrada en anteriores ocasiones por diferentes temas administrativos e irregularidades, pero ha logrado continuar operando.

Consta en la indagatoria que los jóvenes identificados como Diego, Mateo y Daniel acudieron a dicho lugar, donde presuntamente fueron sacados por personal del bar, y hasta el momento se desconoce su paradero.

Las autoridades continúan con el análisis de las cámaras de la zona donde se encuentra el establecimiento, así como los del último punto en el que fueron vistos en la colonia San Rafael.

Además, agentes de la Policía de Investigación solicitaron las cámaras del establecimiento para identificar la línea cronológica de los hechos, así como otras diligencias.