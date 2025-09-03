Nayelli Ramírez Bautista

Periódico La Jornada

Miércoles 3 de septiembre de 2025, p. 28

Con apenas 10 años de edad, Giovanna fue víctima de trata de personas por su madre, Gema N, quien la entregó a un hombre de 50 años bajo la apariencia de un noviazgo y la obligaba a verlo cada 15 días, además de tener encuentros sexuales.

La afectada contó que durante ocho años sufrió violencia sicológica, física, emocional y económica. Además, contó que a los cuatro años un ex pareja de su madre abusó sexualmente de ella en su domicilio.

Señaló que “lo más duro de la trata es que te deshumaniza a tal grado que a veces no te das cuenta de lo que estás viviendo”. Relató que José N, amigo de su madre, “nos invitaba a lugares caros y a su vez le daba una manutención a mi mamá, quien no trabajaba en ese tiempo”.

Dijo que al cumplir la mayoría de edad y tras recibir una golpiza por su progenitora, decidió huir de su casa e ir a un domicilio de una amiga de su padre –quien murió cuando ella tenía 15 años–, y posteriormente se fue a vivir varios años al extranjero y decidió regresar al país en 2022. Fue cuando su madre la buscó para amenazarla vía telefónica con decirle a su esposo que había sido prostituta si no le daba cierta cantidad de dinero.